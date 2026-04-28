Abogado y hermanas de Maradona a juicio por lucro con marcas

Según la disposición judicial, los acusados habrían defraudado a los cinco hijos del astro argentino, que son sus herederos legítimos. Un juzgado de Argentina resolvió el martes (28.04.2026) elevar a juicio una causa contra dos hermanas de Diego Maradona, su abogado y otras tres personas por "administración fraudulenta” de la marca del astro del fútbol, en un proceso distinto al de su muerte en 2020. Según la disposición judicial, los acusados habrían defraudado a los herederos legítimos —sus cinco hijos----.