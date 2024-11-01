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La abogada de Rosa Peral renuncia a su defensa en todos los procesos judiciales
La condenada por el 'crimen de la Guàrdia Urbana' tiene varios procesos pendientes.
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rosa peral
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#2
antesdarle
Ni cotiza que cuando Rosa Peral salga de prisión termina en la isla de los famosos o gran hermano vip o alguna mierda de estas. El true crime todavía tiene cotas de bajeza humana por alcanzar
3
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#3
SMaSeR
#2
Estilo Issei Sagawa en Japón.
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#1
Pitchford
Leyendo el historial, no me extraña que la abogada haya renunciado, por salud mental.
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#4
Blackat
Huele a basura humana la psicopata esta que tumba....
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