5
meneos
20
clics
'El Abierto de Hoy por Hoy' | Vox crece a costa del Partido Popular
En el vídeo que encabeza la noticia los analistas de 'El abierto de Hoy por Hoy' abordan la última encuesta de 40db en la que Vox es el único partido que crece.
|
hoy por hoy
àngels barceló
vox
pp
2 comentarios
#1
Skiner
Si la encuesta es de 40db se escucha bajito.
Si esta "encuesta" que no significa nada sólo dice que se mueve el voto a la derecha pero no se amplia la cantidad de votantes.
No van a ninguna parte.
#2
Katos
*
@admin
yo creo que ya se ha conseguído. Día tras día noticias polarizadas hasta el extremo, rozando el extremismo ideológico, fuera de toda razón y sentido. Polarización extrema. Si votas al PP algo que jamás he hecho y menos a Vox, en este menéame de 2025 eres satanás y la reencarnación de Hitler.
Extremistas de izquierdas qué piensan que su fascismo es lo que combate el nazismo, haciendo exactamente lo mismo que dicen combatir.
Nadal, Roig, Ayuso son desprestigados automáticamente, sesgo ideológico.
Basura y pocilga es poco.
No se debate, se reacciona..
No hay solución ni se la quiere dar.
