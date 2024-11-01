edición general
Abascal y la moda de ser idiota

Entre los grandes éxitos de esta moda de ser idiota destacan las vacunas, la Tierra plana, la no llegada del hombre a la Luna, el socialismo de Adolf Hitler y la invasión subrepticia de Europa a través del top manta. Abascal, un auténtico especialista en el tema, soltó una idiotez tan tremenda la semana pasada que contenía tres o cuatro idioteces más, como una carga de profundidad con varias minas dentro estallando una detrás de otra. Que hay que hundir el Open Arms porque es un barco negrero.

#5 Leon_Bocanegra
Que manía tienen algunos con quitarle hierro al asunto. No, lo que dijo Abascal no lo dijo porque es un idiota. Lo dijo porque es un maldito hijo de puta.
#9 Aergon
#5 Es un maldito hijo de puta precisamente por su empeño de instaurar la idiotez como ideologia (aborrecer la política).
#12 lameth
#9 Es sencillo. Abarca dice gilipolleces porque ha visto que es la forma de convertirse en noble, y así no trabajar nunca.
#13 yarkyark
#5 Que sea un hijo de puta no le exime de ser idiota.
#15 Leon_Bocanegra
#13 yo no he dicho que no lo sea. Lo que digo es que esto que dijo sobre el open arms no lo dice porque es idiota. Lo dice porque es un maldito hijo de puta.
#14 Tecar
#5 Principio de Hanlon:
Nunca se debe atribuir a la maldad lo que puede explicarse adecuadamente por la estupidez o la falta de conocimiento.
#16 Leon_Bocanegra
#14 Principio de Hermenegildo Gutiérrez: El principio de Hanlon es una mierda pinchada en un palo.
#3 powernergia
Como el video ese de un monte quemado con los molinos de viento intactos.

Los que los hacen pueden ser ignorantes, o no tan ignorantes, pero los que se lo tragan son directamente gilipollas.
#2 ombresaco
Yo, el socialismo del partido nazi lo combato con "por las mismas razones, el partido POPULAR es el heredero del frente POPULAR en la guerra civil"
#4 kinnikuman
#2 Y del Frente Popular de Judea :troll: xD
#6 Chinchorro
#4 Disidentes!!!
#10 soberao
La unica moda es entrar en el juego de la ultraderecha, entrar en los temas que ellos quieren que se hable y marcar sus lemas a fuego, como este, que "el Open Arms es un barco negrero". Un nuevo lema que se unen a que te vote xapote, me gusta la fruta, etc.

La ultraderecha es la que mejor usa esto para llevar el debate a donde más le conviene y que todo el mundo hable de esto, incluso las izquierdas guays de redes sociales.
#8 makinavaja
Sois crueles....  media
#7 Priorat
La moda de ser idiota y malvado. Por ponerlo todo.
#1 makinavaja
Para Abascal ser idiota no es moda... es una manera de ser consustancial!!! :-D :-D
#11 laruladelnorte
una noche iba yo con un amigo a La Fontana de Oro, una taberna histórica cercana a la Puerta del Sol donde todavía sirven Guiness de grifo, cuando un tipo que subía las escaleras me preguntó a voces si sabía por qué se llamaba así. "Claro", respondí, "es el nombre de una novela de Galdós". El tipo, que era un Cayetano de antología, pijo desde el rizo de la gomina hasta la punta de los mocasines, se echó a reír estruendosamente y soltó: "De Valle-Inclán, hombre, de Valle-Inclán".

Qué atrevida es la ignorancia... :foreveralone:
