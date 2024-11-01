Abascal y la moda de ser idiota

Entre los grandes éxitos de esta moda de ser idiota destacan las vacunas, la Tierra plana, la no llegada del hombre a la Luna, el socialismo de Adolf Hitler y la invasión subrepticia de Europa a través del top manta. Abascal, un auténtico especialista en el tema, soltó una idiotez tan tremenda la semana pasada que contenía tres o cuatro idioteces más, como una carga de profundidad con varias minas dentro estallando una detrás de otra. Que hay que hundir el Open Arms porque es un barco negrero.
| etiquetas: abascal , moda , idiota , desalmado
Nunca se debe atribuir a la maldad lo que puede explicarse adecuadamente por la estupidez o la falta de conocimiento.
Los que los hacen pueden ser ignorantes, o no tan ignorantes, pero los que se lo tragan son directamente gilipollas.
La ultraderecha es la que mejor usa esto para llevar el debate a donde más le conviene y que todo el mundo hable de esto, incluso las izquierdas guays de redes sociales.
Qué atrevida es la ignorancia...