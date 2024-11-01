edición general
Abascal llama a Sánchez "psicópata" y "chulo de putas" y carga contra la migración: "O se van o nos imponen el Califato de Bruselas"

Sin embargo, el poder de convocatoria de Vox para el acto que Patriots celebraba este domingo en Madrid no tuvo el impacto que se esperaba. Ni Marine Le Pen, ni Viktor Orban, ni Georgia Meloni acudieron a la cita que se celebró en el Palacio de Vistalegre. Tampoco acudió Javier Milei, pero que sí se conectó en directo para saludar a los asistentes en unas palabras rápidas que apenas dieron tiempo a nada más que gritar dos veces su popular "viva la libertad, carajo".

Ratoncolorao #4 Ratoncolorao
Pues Bolsonaro sí tenía previsto venir pero le surgió un contratiempo de última hora para los próximos veinte años...
K 97
Verdaderofalso #16 Verdaderofalso
#4 ni Jeanine Añez que está ocupada haciendo costura entre rejas
K 20
Supercinexin #2 Supercinexin
Malditos izquierdistas, sólo saben insultar, nunca argumentar ni razonar.
K 94
Khadgar #8 Khadgar
#2 No hacen suficiente autocrítica y, claro, me veo obligado a pasar de votar a Podemos a votar VOX. :'(
K 44
vicus. #12 vicus.
Dentro de lo malo que es este bicho fascista, ya son menos, El Peluca no ha ido porque le va mal, ahora solo le falta que le vaya muy mal al Trumpeta y al Orbán para que se quede sin fondos.
K 35
Khadgar #1 Khadgar
Discurso de cazurros para cazurros.
K 34
Sergio_ftv #6 Sergio_ftv
Eso solo lo puede decir alguien que quiere imponer a España un régimen dictatorial Voxista.
K 31
fareway #5 fareway
Espero que estos mononeuronales se maten entre ellos. Dan asco, al igual que sus votantes.
K 24
luspagnolu #18 luspagnolu
¿Califato de Bruselas? Está claro que no se ha mirado al espejo.
K 20
karakol #17 karakol
Seguro que ha pasado, o no, pero ¿alguno recuerda algún insulto de Sánchez del nivel de zafiedad de los de Ayuso, Abascal, Tellado y compañía?
K 20
pip #9 pip
"¡viva la libertad!", gritan los mismos que quieren expulsar del país a quienes no comulguen, nunca mejor dicho, con los usos y costumbres que ellos consideran aceptables.
K 19
Andreham #11 Andreham
No puede ser que un político hable de esta manera, está bajando mucho el nivel de la Sala y de la política en general, antes aunque tenían sus diferencias sabían tratarse de usted y la política se mostraba como lo que debe ser, un lugar donde el debate aunque no tenga por qué ser sano, sí al menos es educado y respetuoso...

Ah, calla, que lo ha dicho Fachascal, entonces ¡toooooooooooooooooma puto rojo jajaja jodete woke menudo zascaaaaaaaaaaaa así se habla sí señor ARRIBA ESPAÑA COÑO!
K 16
#10 mcfgdbbn3 *
¿Ya estás otra vez aplicando el principio de transposición, Abascal?
K 13
cabobronson #14 cabobronson
Este es idiota, y sus votontos también
K 12
Romfitay #15 Romfitay
La psicopatía parece hallarse mucho más en su discurso. Quiero creer que es impostado, y que repite lo que cree que le da votos, sin que realmente piense así. Pero interpreta tan bien el papel que el psicópata podría ser en verdad él.
K 12
BastardWolf #7 BastardWolf
Muerete, Abascal!
K 12
alfre2 #3 alfre2
Abascal rebuzna algo, ¿cuál es la noticia?
K 11
Metabarón #13 Metabarón
Que lo diga él se puede considerar como un halago.
K 7

