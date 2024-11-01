Abascal llama a Sánchez "psicópata" y "chulo de putas" y carga contra la migración: "O se van o nos imponen el Califato de Bruselas"

Sin embargo, el poder de convocatoria de Vox para el acto que Patriots celebraba este domingo en Madrid no tuvo el impacto que se esperaba. Ni Marine Le Pen, ni Viktor Orban, ni Georgia Meloni acudieron a la cita que se celebró en el Palacio de Vistalegre. Tampoco acudió Javier Milei, pero que sí se conectó en directo para saludar a los asistentes en unas palabras rápidas que apenas dieron tiempo a nada más que gritar dos veces su popular "viva la libertad, carajo".
| etiquetas: abascal , insultos , pedro sánchez , patriots
Ah, calla, que lo ha dicho Fachascal, entonces ¡toooooooooooooooooma puto rojo jajaja jodete woke menudo zascaaaaaaaaaaaa así se habla sí señor ARRIBA ESPAÑA COÑO!