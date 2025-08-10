Abascal gana fuerza entre obreros y parados y se acerca al umbral de Le Pen

En la campaña de las elecciones andaluzas de 2018, las que dieron lugar a la irrupción de Vox, Santiago Abascal se presentaba en un vídeo montando a caballo por el campo, con la actitud de quien prepara una cacería o supervisa una finca de su propiedad. Aunque el montaje llevaba la música de El señor de los anillos y pretendía lanzar un épico mensaje de reconquista, el clip fue utilizado por sus detractores para describir a Vox como un grupo de señoritos, de privilegiados, de pijos alejados del pueblo.
Se construyen unos relatos muy falsos, repecto de la capacidad que tuvo el 15M, de conseguir un cambio de paradigma.
Ni un solo diputado en la Asamblea, ni un solo concejal en la capital de las españas.
No soy votante morado, pero teneis mi simpatia (Ash).
Con practicamente todos los medios en contra y blanqueando el fascismo, tampoco es de extrañar.
www.youtube.com/watch?v=gfyT3TSzlDk
pobres obreros que votan a la voz del amo. Cuando vengan duras que saquen banderas que seguro se arregla.
Esta gente, ¿a quien ve en el gobierno? Al PSOE; que lleva gobernando desde hace 7 años, primero con Podemos y después con Sumar.
Chavales que piensan que su único camino de acceder a una vivienda digna y a una vida tranquila es heredar. Así que mejor votar a quien prometa bajar sucesiones, donanciones y… » ver todo el comentario
Cosa que son del primero al último (los dirigentes). Su éxito está en convencer a los fachapobres de que con gritar 'viva España' y criminalizar a los inmigrantes el precio de la vivienda o de la luz va a bajar, por supuesto mientras hacen todo lo posible para que los capos de la vivienda y la energía se forren todavía más.
En países de centro y norte de Europa la izquierda ya empieza a demandar otro tipo de leyes para estos casos.
La situación actual es un caladero de votos para las derechas, tanto PP como Vox
Perro......ponte las pilas .....
Es peor que sobreviva a un intento que que no haya ninguno (Bolsonaro, Trump).