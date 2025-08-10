edición general
Abascal gana fuerza entre obreros y parados y se acerca al umbral de Le Pen

Abascal gana fuerza entre obreros y parados y se acerca al umbral de Le Pen

En la campaña de las elecciones andaluzas de 2018, las que dieron lugar a la irrupción de Vox, Santiago Abascal se presentaba en un vídeo montando a caballo por el campo, con la actitud de quien prepara una cacería o supervisa una finca de su propiedad. Aunque el montaje llevaba la música de El señor de los anillos y pretendía lanzar un épico mensaje de reconquista, el clip fue utilizado por sus detractores para describir a Vox como un grupo de señoritos, de privilegiados, de pijos alejados del pueblo.

TipejoGuti #2 TipejoGuti
Y pensar que no hace tanto, con el 15M, fuimos capaces de instaurar una cultura de la colaboración, la lucha colectiva y el acercamiento entre diferentes para ser más fuertes. Joder, cómo se ha perdido la batalla {0x1f449} :coletas:

Jakeukalane #5 Jakeukalane
#2 han puesto una cantidad de pasta increíble para promocionarlos en todos lados y aún así los que les votan es para que reviente todo o porque son de los que hablan por la tele como opuestos al PSOE. Lo peor es que en el proceso la gente ha bajado su IQ.

TipejoGuti #9 TipejoGuti
#5 Sí, los malos han luchado duro para llevar la situación de prácticamente victoria de la ciudadanía a lo de ahora. Algo mal habremos hecho cuando se ha tirado por tierra tantas miles de horas de trabajo y encima ahora tenemos a unos grupos políticos que representándonos lo mismo que antes los otros, dicen ser herederos del 15m...

millanin #15 millanin
#9 la gente se creyó las mentiras de la prensa mercenaria.

#19 perej
#9 la ciudadanía, en sus mejores resultados, no llegó al 20%. Nunca ha estado cerca de superar el postfranquismo de la transición.
Se construyen unos relatos muy falsos, repecto de la capacidad que tuvo el 15M, de conseguir un cambio de paradigma.

Cehona #7 Cehona
#2 Lo del piolet y la cultura del guerracivilismo entre la izquierda, en vez de buscar nexos, está pasando factura. La falta de autocrítica se vio en Madrid.
Ni un solo diputado en la Asamblea, ni un solo concejal en la capital de las españas.
No soy votante morado, pero teneis mi simpatia (Ash).

HeilHynkel #8 HeilHynkel
#2

Con practicamente todos los medios en contra y blanqueando el fascismo, tampoco es de extrañar.

angelitoMagno #13 angelitoMagno
#2 con el 15M, fuimos capaces de instaurar una cultura de la colaboración, la lucha colectiva y el acercamiento entre diferentes para ser más fuertes. ... y en las siguientes elecciones, el PP sacó mayoría absoluta ...

TipejoGuti #18 TipejoGuti
#13 Sí, curiosamente el efecto fue más bien sobre la izquierda que se desmovilizó en el voto, la derecha se activó que había muchos rojos por las calles. Esto se notaría en los siguientes comicios, los de 2016 que ya tenían a partidos "¿distintos?" en el grupo...de los cuales forme parte activa, no lo niego.

millanin #14 millanin
#2 En cuanto la voluntad popular amenaza el sistema corrupto la oligarquía, la plutocracia y todos sus esbirros sueltan a sus perros. El fascismo es uno de sus favoritos.

TipejoGuti #17 TipejoGuti
#14 De lleno le has dado, quien gobierna los gobiernos no somos los representados.

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
A ver si no acaba igual xD

#6 listillo
Estos vienen a defender el dinero de sus bolsillos lanzando mentiras. Manipulando con las banderitas y utilizando los sentimientos de la gente. Son lo peor.

autonomator #11 autonomator
El fascismo no crece solo
www.youtube.com/watch?v=gfyT3TSzlDk

pobres obreros que votan a la voz del amo. Cuando vengan duras que saquen banderas que seguro se arregla. :wall:

angelitoMagno #16 angelitoMagno *
Lo he dicho mil veces, hay gente joven que ve que por mucho que trabaje y se esfuerce no va a poder acceder a una vivienda propia ni va a poder mejorar los niveles de vida de sus padres.

Esta gente, ¿a quien ve en el gobierno? Al PSOE; que lleva gobernando desde hace 7 años, primero con Podemos y después con Sumar.

Chavales que piensan que su único camino de acceder a una vivienda digna y a una vida tranquila es heredar. Así que mejor votar a quien prometa bajar sucesiones, donanciones y…   » ver todo el comentario

CerdoJusticiero #10 CerdoJusticiero
"fue utilizado por sus detractores para describir a Vox como un grupo de señoritos, de privilegiados, de pijos alejados del pueblo"

Cosa que son del primero al último (los dirigentes). Su éxito está en convencer a los fachapobres de que con gritar 'viva España' y criminalizar a los inmigrantes el precio de la vivienda o de la luz va a bajar, por supuesto mientras hacen todo lo posible para que los capos de la vivienda y la energía se forren todavía más.

Kantinero #12 Kantinero
La izquierda tiene que replantearse el trato del delincuente extranjero, especialmente a los reincidentes , eso pasa por modificar leyes para que policía y jueces puedan actuar para expulsar ese tipo de gente, esos si que son ocupas en nuestro país, es inviable encarcelar a todo chorizo, habría, que multiplicar la cárceles por 5.
En países de centro y norte de Europa la izquierda ya empieza a demandar otro tipo de leyes para estos casos.
La situación actual es un caladero de votos para las derechas, tanto PP como Vox
Perro......ponte las pilas .....

Jakeukalane #4 Jakeukalane *
Pero, por favor, si alguien intenta cargárselo, que apunte bien o que envene el cuchillo/navaja.
Es peor que sobreviva a un intento que que no haya ninguno (Bolsonaro, Trump).

#3 CosaCosa
Mientras, el resto de partidos sin trabajar en : vivienda, cambio de modelo fiscal y productivo , digital


menéame