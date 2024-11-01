edición general
Abascal asegura que las denuncias contra Julio Iglesias son un plan del Gobierno “para que no se hable de corrupción”

“No puedo juzgar estas denuncias pero sí el interés de este Gobierno de centrar todo en este asunto”. Esta es la reacción del líder de Vox, Santiago Abascal, a la exclusiva publicada este martes por elDiario.es sobre las mujeres que denuncian agresiones sexuales del cantante Julio Iglesias. “El Gobierno solo quiere que se hable de eso. Solo quiere hablar de estas cosas para que no se hable de corrupción”, ha dicho Abascal al ser preguntado por las denuncias que ya se están tramitando en la Audiencia Nacional.

Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
Está cogiendo la linde de Trump viendo que decir estupideces funciona
Supercinexin #4 Supercinexin
He llegado a oír, de boca de un amigo facha, dos días después de la DANA en Valencia en 2024, la frase "¿Sabes a quién le viene de puta madre todo esto? A Errejón".

xD

O sea, fachas. Hay que quererlos así.
#10 Nasser
#4 Para eso está la Ley de Protección animal, para cuidar a estos jumentos.
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
¿Sabemos si Abascal es canario? Es que se le nota mucho el retraso.
#3 concentrado
Y los aranceles de Trump, también
cocolisto #7 cocolisto
Tabascal canta más que Julito Catedrales del Acoso.
XtrMnIO #2 XtrMnIO *
La verdad, todo el tema este de Julio Iglesias como que el gobierno no debería de meterse en estos charcos.

Otra cosa es que la derechusma salga en tromba a rebuznar por el motivo X.
#6 luckyy
Hay que ser mala persona y mal político para decir está soplapollez o imbécil
#9 Nasser *
Es un plan del gobierno para que rebuzne Abascal y sus mariachis.:troll:
AndresEl_Lanas #8 AndresEl_Lanas
También son incompetentes para esto. Y bueno, para la mayoría de cosas.
