Abascal asegura que las denuncias contra Julio Iglesias son un plan del Gobierno “para que no se hable de corrupción”

“No puedo juzgar estas denuncias pero sí el interés de este Gobierno de centrar todo en este asunto”. Esta es la reacción del líder de Vox, Santiago Abascal, a la exclusiva publicada este martes por elDiario.es sobre las mujeres que denuncian agresiones sexuales del cantante Julio Iglesias. “El Gobierno solo quiere que se hable de eso. Solo quiere hablar de estas cosas para que no se hable de corrupción”, ha dicho Abascal al ser preguntado por las denuncias que ya se están tramitando en la Audiencia Nacional.