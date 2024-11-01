Abandonan a un gato con su arenero bajo un puente de León capital

A través del grupo 'Tu no eres de León si no...' se ha hecho pública una denuncia ante la imagen que un usuario se encontraba durante los últimos días. Con una gatera, su arenero y un saco con arroz, el felino llevaba varios días a la intemperie sin que nadie le atendiera. Tras diferentes gestiones, el gato pudo ser recogido y la Protectora de Animales, así como el Bosque de Sury y Huellitas del Esla, han colaborado para garantizar su seguridad y buscarle una segunda oportunidad.