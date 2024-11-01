Aagesen deja en el aire el futuro de Almaraz hasta que pasen los comicios extremeños

Sus socios de Sumar salen en tromba para decir que no deben «ceder a las presiones» de las empresas No hará observaciones hasta que el CSN presente el informe sobre la central, que podría demorarse hasta 2027. Nueva patada para adelante del Gobierno para pronunciarse sobre el futuro de la central nuclear de Almaraz. Este jueves las propietarias de la planta presentaron en tiempo y forma la solicitud de prórroga. Se esperaba que el Ministerio para la Transición Ecológica se pronunciara sobre su continuidad pero no da ninguna respuesta.