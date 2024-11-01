El 98% de los empleos tienen vacantes en algún país de la Unión Europea, según la OIT

En España la situación es contraria, es el que registra un mayor exceso de mano de obra. El informe también identificó un total de 2.549 ocupaciones con excedentes. España (366), Austria (294), Letonia (281), Portugal (212) y Finlandia (169) registraron el mayor número de ocupaciones con exceso de mano de obra. Estos cinco países representan el 52 % de todos los casos de excedentes, mientras que solo los dos primeros suman más de una cuarta parte del total. De los 3.078 casos de profesiones con escasez de personal solo 47 estaban en España.