El 83% de los nudos de la red de distribución de electricidad está saturado

Las compañías distribuidoras han publicado hoy, obligadas por la CNMC, los mapas de capacidad de la red para conectar demanda. Según la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica, estos mapas recogen información de cada nudo de la red con tensión superior a un kilovoltio (1 kV). Pues bien, los mapas de capacidad confirman que el 83,4% de los nudos de la red de distribución ya están saturados,lo que impediría conectar nueva demanda eléctrica y reforzaría la necesidad de acometer inversiones. El quid de la cuestión está en ¿quién paga la obra?