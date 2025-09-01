800 cabezas de ganado controlarán la vegetación bajo los tendidos de Red Eléctrica en Cabrales

8 explotaciones ganaderas de Cabrales han sellado un acuerdo con Redeia, a través de su filial Red Eléctrica, para introducir la ganadería extensiva en 67,5 hectáreas de la red de transporte en Asturias. Cerca de 800 cabezas de ganado (512 vacunos, 180 caprinos, 80 ovinos y 23 equinos) se encargaran del mantenimiento de la vegetación bajo los tendidos eléctricos en las zonas de Ortiguero, Asiego y Carreña. «Las calles bajo las líneas deben estar limpias y accesibles para los técnicos, y evitar incendios y que vegetación alcance los tendidos».