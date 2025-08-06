80 años de armas nucleares es más que suficiente [en]

Si la Humanidad no persigue la paz a través del derecho internacional basado en las Naciones Unidas y sus tratados, la próxima generación puede muy bien vivir para ver la Tercera Guerra Mundial, y eso sería verdaderamente catastrófico para todos nosotros. Como dijo una vez el presidente John F. Kennedy sobre la naturaleza existencial de la amenaza nuclear: "Las armas de guerra deben ser abolidas antes de que acaben con nosotros".