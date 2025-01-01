8 tipos de viviendas que no podrán ni alquilarse ni vender a partir de 2030: "Las más vulnerables son las construidas antes de 1980"

En 2030, cualquier vivienda con un Certificado de Eficiencia Energética (CEE) inferior a la letra E quedará fuera del circuito legal de compraventa y alquiler en la UE. Y apenas tres años después, el corte subirá a la D. En un país donde la edad media del parque residencial supera los 43 años y casi la mitad de las casas se construyeron antes de que existiera una normativa mínima de aislamiento, el reto no es menor.