8 tipos de viviendas que no podrán ni alquilarse ni vender a partir de 2030: "Las más vulnerables son las construidas antes de 1980"

En 2030, cualquier vivienda con un Certificado de Eficiencia Energética (CEE) inferior a la letra E quedará fuera del circuito legal de compraventa y alquiler en la UE. Y apenas tres años después, el corte subirá a la D. En un país donde la edad media del parque residencial supera los 43 años y casi la mitad de las casas se construyeron antes de que existiera una normativa mínima de aislamiento, el reto no es menor.

Mark_ #2 Mark_
Igual esto no va a ser muy útil con la crisis de falta de vivienda que tenemos encima...
Mark_
#13 Queiron
#2 O sí. O termina por precipitar la política o termina por precipitar la violencia.
0 K 7
victorjba #15 victorjba
#2 Igual hacen falta casas y no chamizos
0 K 10
ChatGPT #22 ChatGPT *
#15 pues construye casas y no se alquilarán los chamizos…

Ahora la gente tiene que vivir en algún lado y se alquila todo.

La demanda no desaparece porque restrinjas la oferta….
0 K 10
#16 EISev
#2 las empresas de reformas van a crecer como las setas
2 K 42
ChatGPT #23 ChatGPT
#16 y los precios lo reflejarán
2 K 31
Jointhouse_Blues #18 Jointhouse_Blues
#2 Crisis que acabará el mismo instante que no sea rentable especular con vivienda.
0 K 11
ChatGPT #21 ChatGPT
#2 a cero si te crees que las medidas que se están tomando es para que haya más oferta xD
Ni una hay
0 K 10
ChatGPT #25 ChatGPT
#21 * a ver
0 K 10
Connect #11 Connect
Esto no se lo cree nadie. La crisis de vivienda que se creería retirando tanto volumen del mercado, sería imposible de arreglar. Además de muy impopular. Ningún partido político se metería en semejante berenjenal.

En todo caso se puede obligar a hacer ciertas reformas para cumplir con una normativa. Pero aún así la inmensa mayoría de propietarios no podrían hacer frente a esto.

Para mi esto es un bulo o una noticia contada con sensacionalismo. Faltan datos.
2 K 33
#1 Ethereum
Jajaja lo que faltaba
2 K 33
tusitala #9 tusitala
Esto es un anuncio de la empresa de aislantes que sale en la noticia.
1 K 23
frankiegth #12 frankiegth *
#9. La he meneado por error. Esto huele a SPAM asustaviejas desde lejos.
1 K 20
#3 lectordigital *
Quieren derrumbar las viviendas para construir unas nuevas con piscina, gimnasios, coworking a 500.000€ el piso y 250 € de mantenimiento de escalera ? Que consume el 100% más de energía y recursos ?
1 K 19
borteixo #4 borteixo
#3 es que es absurdo.. me juego las pelotas a que no va a ningún lado. El que la compre que la reforme como le salga de los huevos y ya.
0 K 10
jonolulu #5 jonolulu
#3 No, quieren que las viviendas se rehabiliten, algo que por otro lado se hace en toda Europa
1 K 24
SeñorPresunciones #7 SeñorPresunciones
#3 A 500.000 lo veo hasta barato...
0 K 12
#17 EISev
#3 con un aislante y cambiando ventanas...
0 K 12
Cehona #6 Cehona
Falso el centro de Madrid tiene muchas viviendas centenarias
Ayuso y Almeida lanzan un plan que permitirá transformar el 73% de las viviendas del centro de Madrid en turísticas
www.elplural.com/autonomias/madrid/ayuso-almeida-lanzan-plan-permitira
0 K 15
Asimismov #14 Asimismov *
¿Pero y lo que vas ahorrar en calefacción y aire acondicionado?

Por 500 Euro de "propina" te ponen la letra que quieras.
:troll:
0 K 12
Moixa #19 Moixa
El aislamiento es imprescindible y se amortiza en pocos años, dando además una sensación de confort muy diferente
La pena es que el certificado energético valora mucho la maquinaria.
0 K 12
Veelicus #26 Veelicus
#19 depende donde vivas, si vives en una casa heredada un poco vieja una obra de ese tipo son muchos miles de euros, y si en esa casa tienes la capacidad de poner paneles solares la obra igual no te compensa, porque el coste energetico para ti es muy bajo
0 K 11
M.Rajoy. #20 M.Rajoy.
Agenda 2030
0 K 11
#10 casicasi
En vez de una casa, compraremos un prado con unas piedras, o el porcentaje de un solar.
0 K 11
#24 sliana
Certificado energético, 200 euros. Certificado energético E, 250 euros. Sin ver el piso, como siempre
0 K 7
#8 CastrilloP
La UE haciendo todo lo posible para una revolución popular
Popular facha

Pijos burócratas de inflados sueldos pensando que gobiernan solo para pijos de inflados sueldos que pueden gastarse pastizales en su estúpida guerra verde

No tendrás nada y vivirás debajo de un puente pero serás eco

En mi ciudad cada día veo más mendigos sintecho. Incluso más que en lo peor de la crisis

Pero la izquierda europea está muy volcada en criticar a EEUU por sus mendigos en los Ángeles como para ver el que pide todos los días en el supermercado de su calle

Son tan tontos
0 K 6

