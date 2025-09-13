·
75 M en mordidas, 100 parques eólicos y 15 imputados: juicio al gran caso de corrupción de CyL
Diez años después de que se destapara la Trama Eólica comienza el juicio, que se prolongará hasta finales de enero. La Fiscalía pide en total 138 años de cárcel y 848 millones en multas
cyl
pp
corrupción
actualidad
3 comentarios
cocolisto
Lo nunca visto,una trama de corrupción del PP.No sé donde vamos a llegar.
alfema
Si se demuestra que
Manuel Ordóñez Carballada
y
Tomás Villanueva
, ya fallecidos, se enriquecieron de forma ilegal, los herederos deberían devolver ese dinero, o como fallecieron no va a pasar nada.
tromperri
Mañana Feijoo, sus palmeros y la brunete mediática nos tratan de convencer de que este era otro PP. Que el de ahora es limpio limpísimo y que no tiene nada que ver con esto. Y así en bucle hasta que esquilmen totalmente España mientas juran que ellos son los auténticos patriotas.
