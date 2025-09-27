edición general
El 74 % de los lobos que mueren en Europa y Norteamérica lo hacen por causas humanas

Un equipo científico liderado por la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC) ha analizado por primera vez las causas de mortalidad del lobo gris (Canis lupus) en todo el hemisferio norte, y ha concluido que el 74 % de sus muertes están relacionadas con la actividad humana, principalmente la caza legal e ilegal. En un comunicado, la investigadora posdoctoral de la Estación Biológica de Doñana y primera autora del estudio, Ana Morales-González, ha detallado que el trabajo ha sido publicado en la revista ‘Mammal Review’, y señala que los atropel.

Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Yo creo que se quedan cortos, son mas del 74% los que por diversas formas matamos los humanos.
