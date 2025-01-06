·
El 72% de los chicos tiene miedo de ser acusado injustamente de acoso o violencia de género
El estudio 'Así somos: radiografía de la adolescencia en España' revela que el 72% de los chicos tiene miedo de ser acusado injustamente de acoso o violencia de género
|
etiquetas
:
violencia
,
de
,
género
17
4
7
K
149
actualidad
45 comentarios
#1
Graffin
Bueno, las mujeres llevan viviendo con miedo a que las violen toda la vida. Lo superarán.
23
K
119
#13
Katos
#1
como unos sufren los demás también merecen sufrir
10
K
108
#22
osmond
#1
¿ellas lo han superado?
1
K
11
#33
Torrezzno
*
#22
algunas, luego hay otros en meneame que por lo visto no.
0
K
15
#28
Robus
#1
la diferencia es que a los hombres nos parece mal que las mujeres tengan miedo.
7
K
72
#38
shake-it
*
#28
Y a las mujeres les parece mal que los hombres tengan miedos irracionales, porque al final gran parte de esos miedos se transforman en misoginia.
2
K
-6
#43
salteado3
#1
Me recuerda al argumento cuando las mujeres empezaron a fumar porque querían ser respetadas como los hombres.
Todo bien.
0
K
16
#2
fareway
*
Pues con no acosar y respetar el "no" tienen bastante. A ver si ahora nos vamos a tener que compadecer del que, por ejemplo, haga bullying por temor a que se sienta acusado.
10
K
87
#15
Katos
#2
por eso dice en el titulo
injustamente
11
K
120
#26
fareway
*
#15
Ah, vale, yo también tengo miedo de que me acusen de terrorismo de Estado, de tráfico de drogas, de ser el líder de los Adventistas del Séptimo día... será por miedos.
1
K
35
#36
duende
#26
La diferencia es que para que a ti te acusen de tráfico de drogas se van a necesitar pruebas, no va a ocurrir con el testimonio de una persona como única prueba.
4
K
43
#31
Thornton
#15
Es que habría que ver lo que entienden por "injustamente".
1
K
40
#25
discoaguapanela
#2
Típica respuesta llena de candidez como los políticos de izquierda que han sido acusados de violencia de género.
Le puede tocar a cualquiera, incluso a los aliades
6
K
71
#37
osmond
#2
no has entendido ni la entradilla
1
K
17
#45
salteado3
#2
Imagina alguna chica que se ofenda porque algún chico que considera que no está a su altura como para pedirle salir decida "castigarlo" acusándolo de acoso...
Nah, esto nunca pasa.
0
K
16
#4
discoaguapanela
El dato es asombroso. Luego que porqué crece la ultraderecha en los adolescentes.
Se veía venir que las políticas represivas feministas iban a terminar estallando por algún lado. Una gran idea la de ir dando charlas en los institutos diciéndole a los adolescentes que no hagan lo mismo que hacen ellas.
9
K
76
#9
tromperri
#4
el feminismo me hizo fascista… igual es que ya eras un despojo social.
6
K
63
#19
Katos
#9
o igual es que el feminismo gubernamental es injusto
3
K
28
#32
Khanbaliq
#19
Yo apuesto a la otra opción y lo hago extensivo a los que piensan como él.
0
K
7
#21
Khanbaliq
#9
Lo era, no te quepa duda.
1
K
21
#23
shake-it
#9
Me chiflan los de "Yo antes era comunista pero ahora voto a Vox"
1
K
34
#10
Kagate_Kid
#4
Solo hay que ver la empatía que despliagan algunos de los comentarios aquí. Luego que si "no saben votar bien" o escuchan podcast inadecuados.
1
K
19
#30
HeilHynkel
#10
Lo que no saben, salvo dos es leer, porque el enlace está mal.
0
K
14
#17
Chinchorro
#4
¿A qué política represivas feministas te refieres exactamente?
0
K
11
#20
Duke00
#4
Es lo contrario, el crecimiento de la ultraderecha ha aumentado este tipo de mensajes en redes que terminan haciendo calar esas ideas en los adolescentes.
Es como el miedo que han metido las empresas de seguridad de que vayan a ocupar tu primera vivienda. Cuando es mucho más probable que te toque el gordo de la lotería.
1
K
32
#11
shake-it
*
Pues la inmensa mayoría de los hombres no somos acusados injustamente de acoso o violencia a lo largo de toda nuestra vida. Quien tenga miedo, que se lo haga mirar. Es como tener miedo de que te caiga un meteorito o te parta un rayo.
#0
Cambia el enlace, está mal
3
K
50
#27
osmond
*
#11
2.7 millones de denuncias y tan solo 600.000 condenas.
Igual lo mejor sería que algunos volvieran a repasar algo de matemáticas.
theobjective.com/espana/tribunales/2025-01-06/denuncias-violencia-gene
Para que te caiga un rayo es 1 entre 3 millones:
www.eltiempo.es/noticias/que-probabilidades-hay-de-que-te-caiga-un-ray
y la del meteorito tiende a cero.
1
K
18
#40
BastardWolf
#11
yo conozco dos casos de amigos que durmieron en calabozo por un mal calenton que tuvieron sendas novias en la que llamaron a la policia denunciando violencia. En ambas situaciones, a ellas ya se les habia pasado la mala hostia cuando la policia se personó y aunque intentaron dialogar con los polis reculando y admitiendo que la llamada habia sido falsa y fruto de la mala hostia y el calenton del momento, por protocolo se los llevaron igualmente y pasaron la noche en calabozo.
Sin entrar al…
» ver todo el comentario
1
K
0
#29
angelitoMagno
Un miedo infundado en base a las estadísticas, pero bueno, hay gente que saca rédito político del miedo.
2
K
48
#14
alcama
*
#_1
Imaginate que en cada asesinato de una mujer yo dijese "Bueno, los hombres son el sector de la poblacion que más asesinatos sufren. Lo superaran" ¿te parecería repugnante? Pues así es tu comentario.
5
K
35
#3
HeilHynkel
#0
revisa el enlace: a mí me sale esto otro:
Una de cada cuatro chicas de 17 a 21 años recurre a la IA como confidente para “contarle sus cosas”
1
K
34
#12
Pixmac
#3
Tienes razón pero está bien el enlace. Escogió otra parte del texto para el título.
0
K
20
#6
Sergio_ftv
Titular actual, a un minuto del meneo por lo que no creo que lo hayan cambiado: Una de cada cuatro chicas de 17 a 21 años recurre a la IA como confidente para “contarle sus cosas”
1
K
25
#7
Torrezzno
*
comentarios sobre pollas heridas y fascistas arriba y abajo de esta linea
1
K
24
#41
tierramar
Estos datos debería hacer pensar a la izquierda, puede que, como con el tema de la inmigración, la izquierda no conecta con lo que la población vive, lo cuál provoca la alta abstención de la izquierda, incluso su viraje hacia VOX
0
K
20
#39
ummon
Llamadme loco, o desfasado. ¿Pero, no será que lo que hace falta es comunicación entre los jóvenes?
0
K
12
#24
Mltfrtk
Basura sensacionalista para retrasados mentales.
0
K
12
#16
Kagate_Kid
El otro 28% no son conscientes o no se quieren enterar. Hasta que es demasiado tarde.
1
K
11
#44
Esfingo
#16
O son gays y libran.
0
K
10
#35
kreepie
Falta el habitual comentario mantra de forococherobro o jimenelosanters: hoy en día si eres hombre blanco heterosexual de clase media tienes todas las de perder. (Lease con voz de sucnormal).
0
K
10
#34
ldoes
El miedo no debería tenerse en cuenta como indicativo de nada. El miedo suele ser simplemente el resultado de campañas propagandísticas que, a veces, poco o nada tienen que ver con la realidad.
0
K
8
#5
Kagate_Kid
¿Por qué serááá...?
0
K
8
#18
Khanbaliq
A mi me pasaba lo mismo pero, desde que dejé de enseñar la chorra por la calle, se me ha pasado.
0
K
7
#42
PijoProgre
*
El 72% son unos fachas. La ley viogen es perfecta tal y como está, las denuncias falsas no existen y se trata igual al hombre que a la mujer. Que no os coman la cabeza la turboderecha facha
0
K
6
#8
alcama
No qué opinará Errejon
1
K
-10
Ver toda la conversación (
45
comentarios)
