7 veces en las que el PSOE ha votado junto con el PP y Vox en esta legislatura

A pesar de advertirnos de que “viene la ultraderecha”, el PSOE a menudo comparte posturas con sus supuestos rivales ideológicos. Los medios ignoran a menudo cuando ocurre lo contrario: Una gran mayoría entre la supuesta izquierda del PSOE y sus supuestos rivales ideológicos, el PP y Vox, que ayudan a aprobar o bloquear medidas en concordancia con los intereses de lobbies, energéticas, la industria inmobiliaria o el sionismo, entre otros. Aquí van siete ejemplos de ello:
El PSOE vota con PP y Vox en contra de rebajar las mayorías para renovar el CGPJ, caducado desde 2018
Votar algo solo por no coincidir con algún otro en el voto es una muestra de fanatismo.
Lo raro es que solo hayan coincido esas 7 veces, no que coincidan. La mayoría de las políticas y cosas que se votan en un parlamento deberían ser lo suficientemente transversales para obtener votos afirmativos de varios partidos diferentes y sin negociación.
Después de ver la lista todavía me… » ver todo el comentario
Dicho eso, no entiendo, por ejemplo que digan que PSOE votó junto a Vox "Los votos del PSOE, PP y Vox eliminan al lobo ibérico de la lista de especies en Protección Especial", y en el mismo enlace que ponen a la noticia dice que fueron los votos de PP, Vox, Junts y PNV. Y es el único que me ha dado por comprobar.
La sociedad ve escandaloso que dos partidos de tendencias opuestas lleguen a acuerdos.
Llevamos lustros boicoteándonos y nuestros vecinos aprovechándose de ello.
El resto de las veces es que los 3 partidos se han opuesto a alguna propuesta de un cuarto. No son acuerdos.