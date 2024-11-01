edición general
7 veces en las que el PSOE ha votado junto con el PP y Vox en esta legislatura

A pesar de advertirnos de que “viene la ultraderecha”, el PSOE a menudo comparte posturas con sus supuestos rivales ideológicos. Los medios ignoran a menudo cuando ocurre lo contrario: Una gran mayoría entre la supuesta izquierda del PSOE y sus supuestos rivales ideológicos, el PP y Vox, que ayudan a aprobar o bloquear medidas en concordancia con los intereses de lobbies, energéticas, la industria inmobiliaria o el sionismo, entre otros. Aquí van siete ejemplos de ello:

Laro__ #1 Laro__
Y, de todas ellas, solo se arrepentirán de una:

El PSOE vota con PP y Vox en contra de rebajar las mayorías para renovar el CGPJ, caducado desde 2018
Pertinax #3 Pertinax *
Se le ve picado al coletas cuando le recuerdan que acaba de votar junto a PP y VOX el veto al traspaso de competencias a Cataluña. O el Decreto Antiapagones, o...
#7 estreñido
Voy a decir lo obvio, pero sé que los que quedan dentro de podemos no van a poder ni entender lo que digo.

Votar algo solo por no coincidir con algún otro en el voto es una muestra de fanatismo.

Lo raro es que solo hayan coincido esas 7 veces, no que coincidan. La mayoría de las políticas y cosas que se votan en un parlamento deberían ser lo suficientemente transversales para obtener votos afirmativos de varios partidos diferentes y sin negociación.

Después de ver la lista todavía me…   » ver todo el comentario
efectogamonal #4 efectogamonal
7 docenas más bien {0x1f525}
shinjikari #2 shinjikari *
Por favor, que Podemos lo hizo antes de ayer sin ir más lejos (e hicieron bien a mi parecer).

Dicho eso, no entiendo, por ejemplo que digan que PSOE votó junto a Vox "Los votos del PSOE, PP y Vox eliminan al lobo ibérico de la lista de especies en Protección Especial", y en el mismo enlace que ponen a la noticia dice que fueron los votos de PP, Vox, Junts y PNV. Y es el único que me ha dado por comprobar.
clavícula #8 clavícula
En el futuro, este artículo se estudiará en las facultades como ilustración de por qué España se fue a la mierda a pesar de ser de los más ricos en recursos de Europa.

La sociedad ve escandaloso que dos partidos de tendencias opuestas lleguen a acuerdos.

Llevamos lustros boicoteándonos y nuestros vecinos aprovechándose de ello.
#6 Leon_Bocanegra
Menuda gilipollez, si han votado lo mismo por diferentes motivos, no han votado juntos. luego salen los medios de la derechusma diciendo que podemos ha votado con vox y lloramos. Pues no seamos como ellos
mecha #5 mecha
Solo una, eliminar al lobo ibérico de la lista de especies en Protección Especial, puede ser un acuerdo entre partidos.

El resto de las veces es que los 3 partidos se han opuesto a alguna propuesta de un cuarto. No son acuerdos.
menéame