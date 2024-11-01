7 veces en las que el PSOE ha votado junto con el PP y Vox en esta legislatura

A pesar de advertirnos de que “viene la ultraderecha”, el PSOE a menudo comparte posturas con sus supuestos rivales ideológicos. Los medios ignoran a menudo cuando ocurre lo contrario: Una gran mayoría entre la supuesta izquierda del PSOE y sus supuestos rivales ideológicos, el PP y Vox, que ayudan a aprobar o bloquear medidas en concordancia con los intereses de lobbies, energéticas, la industria inmobiliaria o el sionismo, entre otros. Aquí van siete ejemplos de ello: