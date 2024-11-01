edición general
Los 7 jugadores israelíes inscritos se dan de baja del Open de ajedrez de Sestao

La organización del 40 Open Basque Country de ajedrez ha confirmado que se ha registrado la baja de los siete jugadores de Israel que estaban inscritos para participar en el torneo que empieza este viernes en la localidad vizcaína de Sestao. En un comunicado de la entidad vasca emitido el pasado domingo, en el que condenaba "el genocidio de Israel en Gaza", se informaba además de que todos los jugadores "rechazaron ambas propuestas" y la respuesta de la FIDE fue contundente, obligando al torneo a "respetar las normas que rigen la FIDE"

teneram #10 teneram
#4 No se podía. La FIDE aún no ha excluído a Israel, como si hizo con Rusia. Así que los israelíes tenían que jugar con la banderita israelí en el tablero si o si, o el Open sería cancelado. La propuesta del Organizador a los jugadores de que jugaran con la bandera neutral de la FIDE, como hacen los rusos, fue rechazada.
16 K 171
reivaj01 #15 reivaj01
#10 Sí, si he leído el artículo y he visto las consecuencias pero si todos los torneos hiciesen lo mismo, la FIDE se debería comer su "contundencia", e imagino que los directivos de la federación, devolver el dinero.
4 K 62
#26 Cuchifrito
#15 Que gracia me hace lo de "si todos los torneos hiciesen lo mismo". Si todo el mundo estuviera en contra del genocidio no estaría sucediendo y no habría que hacer estás acciones en su contra ¿no crees?
0 K 10
reivaj01 #30 reivaj01
#26 Dentro de un tiempo (espero que sea más pronto que tarde) "casi" todo el mundo estará en contra.
Hay tres grupos de población:
1.- La gente normal, que está en contra del genocidio (estimemos un 60%)
2.- Los que tienen intereses (pongamos el 1%)
3.- Los que viven engañados por la propaganda del grupo anterior (aproximadamente un 39%)
La capacidad del 2º grupo irá cayendo sí o sí, pero claro, es el grupo con más poder del planeta, va a costar.
0 K 12
Karmarada #29 Karmarada
#10 Gracias, en la noticia no se entiende nada.
0 K 10
#31 rostro
#10 Cabe destacar que el CEO de la FIDE, Emil Sutovsky, es ciudadano de Israel.
0 K 9
Jaime131 #1 Jaime131
Mira que bien, a estos no ha habido que echarlos.
16 K 163
reivaj01 #4 reivaj01
#1 Yo hubiera preferido que los echasen, pero bueno, es una buena noticia.
6 K 71
karakol #13 karakol
Está un poco mejor explicado aquí.

www.europapress.es/euskadi/noticia-siete-jugadores-israelies-inscritos

Los jugadores de Israel, cumpliendo las normas de la FIDE, aparecen en los listados oficiales representados por su bandera. Sin embargo, los símbolos en el local de juego, en este caso el Frontón Municipal de Las Llanas, son responsabilidad exclusiva del torneo y, por ello, el comité organizador decidió que

…   » ver todo el comentario
10 K 105
#3 Marisadoro
Siempre quedará Eurovision.
9 K 104
pitercio #7 pitercio *
Se van para no tener que aceptar una declaración pública sobre las atrocidades criminales de su estado. Puede que no sean personalmente responsables pero sí que están cumpliendo una función pública de normalidad cuando van representando a su país y eso no se puede permitir.
8 K 80
Delamarsalada #27 Delamarsalada
#7 justo eso: "función publica de normalidad" no se podría explicar mejor!
0 K 6
#9 Pitchford
Es muy posible que los responsables de organismos como la FIDE y el COI no estén dispuestos a arriesgarse a sanciones de EEUU, como las que están sufriendo jueces del Tribunal Penal Internacional. El miedo es un gran factor en la toma de decisiones.
2 K 37
#14 JanSolo
Primero, todo israelí tiene que ver con lo que pasa en su país así que ya estás haciendo una pregunta absurda. Aquí no se caza a nadie porque no hay intención de matarlos ni con tiros en la cabeza ni con bombas ni nada, así que buscate una palabra adecuada. Tercero pueden renegar y competir bajo bandera FIDE ya que lo que se rechaza es a su país no a ellos, pero no quieren así que no solo es deporte sino que también es política, así pues que se queden en su casa.
3 K 36
XtrMnIO #12 XtrMnIO
Mejor, los niños españoles están más seguros.
1 K 23
CerdoJusticiero #24 CerdoJusticiero
Que se jodan ellos, que se han dado de baja por no jugar en un sitio donde iba a haber una bandera Palestina, y que se joda Alcama.

:-)
1 K 19
Kosimo #16 Kosimo
Que les den por culo, matarile rile rile, que les den por culo matarile rile LA. Grandísimos hijos de puta sionistas.
1 K 16
Magog #28 Magog
No todos los judíos son unos sionistas hijos de puta, por lo que no me voy a alegrar de esto, no los conozco, lo que si queda mas que claro es que las acciones de su gobierno de genocidas hijos de cien mil millones de putas ha puesto una diana sobre todos ellos.
Francamente, si fuera judio ahora mismo no sabría que hacer para desligarme de Israel, pero algo haría
0 K 11
#32 Sacapuntas
#28 Si esos participantes israelíes firmaran un manifiesto en que condenan el genocidio en Gaza y las prácticas , quizá se les podría dejar jugar. No lo se. Igual firmar ese manifiesto pondría en peligro sus vidas y la de sus familiares, sus posesiones, su patrimonio... No lo se.
0 K 10
#20 MDman
Una pregunta. ¿Si un israelí que esta en contra del genocidio y participa en un campeonato deportivo puede acogerse "a la nacionalidad de los juegos olímpicos o como se diga"? Aunque supongo que los disidentes acaban en la cárcel en Israel y lo mejor que pueden hacer es apartarse.
0 K 9
Andreham #25 Andreham
#20 Sí, en la noticia indica que podían haber ido con la bandera "neutral" de la FIDE, como hacen los rusos, pero eso al parecer no les ha parecido justo.
4 K 34
RoneoaJulieta #19 RoneoaJulieta
Espero que no los hayan echado con un ERE y su consiguiente indemnización
0 K 6
#22 Jarod_mc
la basura al contenedor de desechos orgánicos
0 K 6
#5 chocoleches
#2 Se les ha permitido competir bajo la bandera de la FIDE, Si no han venido a hacer política les debería dar igual.
17 K 153
#6 Pitchford
#2 No es ninguna caza. Se trata de que países que tienen apartheid y/o están cometiendo actos calificados como crímenes contra la humanidad sean bloqueados comercialmente y apartados de actividades deportivas y lúdicas, como en su dia se hizo con Sudáfrica y actualmente con Rusia.
5 K 55
#8 Marisadoro
#2 La FIDE excluye los equipos de Rusia y de Bielorrusia (2022)

Asamblea de FIDE: Rusia seguirá fuera del ajedrez internacional. (2024)
9 K 114
lameiro #11 lameiro
#2 ¿Caza al Ruso? Da igual que no tengan nada que ver con lo que ocurre en su país? Una locura
5 K 57
reivaj01 #17 reivaj01
#11 Los ajedrecistas rusos están en primera línea del frente de batalla, es el famoso escuadrón del enroque.
A lo mejor no disparan mucho, pero son muy buenos con las estrategias.
6 K 63
Verdaderofalso #18 Verdaderofalso
#2 mismas prácticas que con los rusos. No veo el problema.
3 K 48
PasaPollo #21 PasaPollo
#2 Creo que estarías en contra del boicot deportivo y de eventos al Sudáfrica del apartheid, si sigues esa lógica.
5 K 53
#23 Cilantro *
#2 Al contrario que esas decenas de miles de niños asesinados a misilazos, tiros en la cabeza o de hambre, que eran claros terroristas de Hamas.

Pero tienes razón, habrá israelíes en contra del genocidio igual que hay gente fuera de israel a favor del genocidio, como tú.

Una pena por ellos pero al saco, y tú también.
3 K 35

