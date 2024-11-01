Los 7 jugadores israelíes inscritos se dan de baja del Open de ajedrez de Sestao

La organización del 40 Open Basque Country de ajedrez ha confirmado que se ha registrado la baja de los siete jugadores de Israel que estaban inscritos para participar en el torneo que empieza este viernes en la localidad vizcaína de Sestao. En un comunicado de la entidad vasca emitido el pasado domingo, en el que condenaba "el genocidio de Israel en Gaza", se informaba además de que todos los jugadores "rechazaron ambas propuestas" y la respuesta de la FIDE fue contundente, obligando al torneo a "respetar las normas que rigen la FIDE"
Hay tres grupos de población:
1.- La gente normal, que está en contra del genocidio (estimemos un 60%)
2.- Los que tienen intereses (pongamos el 1%)
3.- Los que viven engañados por la propaganda del grupo anterior (aproximadamente un 39%)
La capacidad del 2º grupo irá cayendo sí o sí, pero claro, es el grupo con más poder del planeta, va a costar.
Los jugadores de Israel, cumpliendo las normas de la FIDE, aparecen en los listados oficiales representados por su bandera. Sin embargo, los símbolos en el local de juego, en este caso el Frontón Municipal de Las Llanas, son responsabilidad exclusiva del torneo y, por ello, el comité organizador decidió que
Francamente, si fuera judio ahora mismo no sabría que hacer para desligarme de Israel, pero algo haría
A lo mejor no disparan mucho, pero son muy buenos con las estrategias.
Pero tienes razón, habrá israelíes en contra del genocidio igual que hay gente fuera de israel a favor del genocidio, como tú.
Una pena por ellos pero al saco, y tú también.