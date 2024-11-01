Los 7 jugadores israelíes inscritos se dan de baja del Open de ajedrez de Sestao

La organización del 40 Open Basque Country de ajedrez ha confirmado que se ha registrado la baja de los siete jugadores de Israel que estaban inscritos para participar en el torneo que empieza este viernes en la localidad vizcaína de Sestao. En un comunicado de la entidad vasca emitido el pasado domingo, en el que condenaba "el genocidio de Israel en Gaza", se informaba además de que todos los jugadores "rechazaron ambas propuestas" y la respuesta de la FIDE fue contundente, obligando al torneo a "respetar las normas que rigen la FIDE"