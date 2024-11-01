7 formas de esquilmar a los vascos según Kutxabank

Con más de 1.800.000 partícipes en sus fondos de inversión y cerca de 25 mil millones de euros bajo gestión,es increíble como una región con los mejores incentivos fiscales para productos de inversión colectiva puede ser la casa de quizás una de las peores ofertas de fondos que podemos encontrar en la industria nacional.
Sorprenderse de eso a estas alturas es de traca, cuanta más facilidades, menos impuestos y menor regulación a la bolsa implica bolsas menos seguras, más burbujas y peores sistemas bancarios...
Es así.
Siempre.
Cuando mejor han funcionado las bolsas en USA a largo… » ver todo el comentario
No contratéis nada con ellos.