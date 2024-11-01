edición general
67 contenedores caen del buque Zim en el puerto de Long Beach

Un buque fletado por Zim perdió 67 contenedores por la borda mientras estaba atracado y algunos impactaron contra una barcaza de aire limpio conectada al buque.

