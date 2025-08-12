edición general
De las 60.000 muertes en Gaza, más de 17.000 son niños, advirtió UNICEF

La ONU denunció una “catástrofe humanitaria provocada por el hombre” y acusa a Israel de imponer condiciones de vida incompatibles con la supervivencia de los palestinos

| etiquetas: gaza , conflicto , medio oriente
#1 osen
¿60.000? ¿Seguro?
#2 Agrimensor
#1 por lo menos, estos no llaman niño a cualquier menor de edad
