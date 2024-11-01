edición general
6.600 millones de euros de gasto, 300 millones de retorno: el tremendo agujero que los JJOO han dejado a París

La Cour des comptes ha revisado al alza el coste público de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024, cifrando la aportación del Estado y de las colectividades territoriales en 6.650 millones de euros, es decir, unos 700 millones más de lo previsto en junio. En su informe presentado al Parlamento, la institución de la rue Cambon detalla que las cifras actualizadas incluyen tanto el gasto en organización, que ascendió a 3.020 millones (con un peso muy elevado de la seguridad) (...)

#1 luckyy *
La gentuza de la derecha quiere organizar unos juegos en Madrid para trincar y repartir con los florentinos de turno como la gratuita formula 1 que preparan
Dragstat #7 Dragstat
#1 nunca se han escondido en cuanto a ir con todo para celebrarlos. Si finalmente lo consiguiesen y dejasen un agujero similar al de Paris no estarían engañando a nadie y en Madrid los ciudadanos son incondicionales del PP desde hace décadas, estarían encantados. Lo que no me gusta ni un pelo es que el desfalco no va a estar financiado exclusivamente por la ciudad de Madrid. Nos va a tocar a todos pagar la fiesta en mayor o menor medida
Veelicus #11 Veelicus
#1 Si, pero lo que realmente les jode es que Barcelona los haya tenido y ellos no, es como el nobel de Obama y la envidia de Trump, pues aqui lo mismo.
Que eso sea una ruina para Madrid?, da igual, no lo pagan de su bolsillo, lo pagan los trabajadores con sus impuestos, lo mismo que le F1 en Valencia
wildseven23 #3 wildseven23
¿Retorno para quien? Porque estoy convencido de que allí hay peña que se ha forrado, y también puedo intuir que no son los ciudadanos no multimillonarios.
#8 sliana
#3 el ciudadano disfruta de la problemas que generan los visitantes, igual que pasa en las zonas costeras.
Torrezzno #10 Torrezzno
Y montones de vomitomas y cagaleras por el agua del Sena. Riete del Ganges
#12 Tronchador.
Pero ahora ya todo el mundo conoce Paris, no como antes.
Pero ahora puedes bañarte y solo sufrirás unos pequeños retortijones y vómitos, no como antes.
Pero ahora la ciudad tiene instalaciones deportivas de primer nivel, no como antes.
Pero ahora Paris ya ha acogido unos juegos olímpicos modernos, no como antes.

Pues eso, París ha cambiado mucho...
Connect #9 Connect
Pues ahora quieren unos JJOO de Invierno en 2030 ( www.nevasport.com/noticias/art/67172/los-juegos-olimpicos-de-invierno- )

Se ve que no han tenido suficientes pérdidas y que aún pueden hacer más recortes salariales.

Los JJOO es un evento que cada vez menos gente quiere. Los de invierno no se apunta ni dios. Y los de verano el COI concedió tres de golpe (Paris 2024, Los Angeles 2028, Brisbane 2032) antes de que alguno se echara para atrás. En los de invierno hizo lo mismo, dando los de 2030 a Alpes de Francia, los de 2034 a Utah y los de 2038 a Suiza.
vviccio #2 vviccio
No pasa nada porque los JJOO se financian con las cotizaciones sociales. :troll:
emmett_brown #4 emmett_brown
Se refiere a los ingresos públicos (impuestos) derivados de los jjoo.
emmett_brown #5 emmett_brown
Se refiere a los ingresos públicos (impuestos, tasas de transporte, publicidad) derivados de los jjoo. Aun así, no llega ni a la tercera parte de lo que esperaban recaudar.
manzitor #13 manzitor
De hecho no sé yo si algunos juegos han servido para algo, dicen que los de BCN transformaron la ciudad y merecieron la pena, pero de ahí en adelante... ninguno, diría yo.
obmultimedia #15 obmultimedia
Pues ya veras el agujeraco que dejara la F1 en Madrid, van a dejar a la Comunidad en quiebra tecnica.
beltzak #14 beltzak *
Malversación de fondos públicos.
En Neolengua: Inversión

De los 6600 millones que pagan los contribuyentes probablemente 3000 millones sean beneficios para 3 o 4 empresas privadas.

Además, los contribuyentes se verán obligados a pagar el incremento de los precios en bienes y servicios básicos como la comida, el transporte publico etc.
CharlesBrowson #6 CharlesBrowson
Con aquella ceremonia...demasiado que han recuperado xD
