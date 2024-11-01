6.600 millones de euros de gasto, 300 millones de retorno: el tremendo agujero que los JJOO han dejado a París

La Cour des comptes ha revisado al alza el coste público de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024, cifrando la aportación del Estado y de las colectividades territoriales en 6.650 millones de euros, es decir, unos 700 millones más de lo previsto en junio. En su informe presentado al Parlamento, la institución de la rue Cambon detalla que las cifras actualizadas incluyen tanto el gasto en organización, que ascendió a 3.020 millones (con un peso muy elevado de la seguridad) (...)