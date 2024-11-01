6.600 millones de euros de gasto, 300 millones de retorno: el tremendo agujero que los JJOO han dejado a París

La Cour des comptes ha revisado al alza el coste público de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024, cifrando la aportación del Estado y de las colectividades territoriales en 6.650 millones de euros, es decir, unos 700 millones más de lo previsto en junio. En su informe presentado al Parlamento, la institución de la rue Cambon detalla que las cifras actualizadas incluyen tanto el gasto en organización, que ascendió a 3.020 millones (con un peso muy elevado de la seguridad) (...)
Que eso sea una ruina para Madrid?, da igual, no lo pagan de su bolsillo, lo pagan los trabajadores con sus impuestos, lo mismo que le F1 en Valencia
Pero ahora puedes bañarte y solo sufrirás unos pequeños retortijones y vómitos, no como antes.
Pero ahora la ciudad tiene instalaciones deportivas de primer nivel, no como antes.
Pero ahora Paris ya ha acogido unos juegos olímpicos modernos, no como antes.
Pues eso, París ha cambiado mucho...
Se ve que no han tenido suficientes pérdidas y que aún pueden hacer más recortes salariales.
Los JJOO es un evento que cada vez menos gente quiere. Los de invierno no se apunta ni dios. Y los de verano el COI concedió tres de golpe (Paris 2024, Los Angeles 2028, Brisbane 2032) antes de que alguno se echara para atrás. En los de invierno hizo lo mismo, dando los de 2030 a Alpes de Francia, los de 2034 a Utah y los de 2038 a Suiza.
En Neolengua: Inversión
De los 6600 millones que pagan los contribuyentes probablemente 3000 millones sean beneficios para 3 o 4 empresas privadas.
Además, los contribuyentes se verán obligados a pagar el incremento de los precios en bienes y servicios básicos como la comida, el transporte publico etc.