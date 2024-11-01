50 años de uno de los mejores discos de la historia del rock: Wish you were here de Pink Floyd

El 5 de junio de 1975 Roger Waters, David Gilmour, Nick Mason y Richard Wright estaban encerrados en el estudio intentando acabar el que iba a ser el nuevo disco de Pink Floyd. Y eso que era el día de la boda de Gilmour. Lo cierto es que no estaba siendo una tarea fácil: había que superar el exito del anterior, el descomunal “Dark Side of the Moon”. Y ya no contaban con Alan Parsons para producirles. Y la tensión entre Gilmour y Waters por el liderazgo de la banda era patente. Con portada de Storm Thorgerson, habitual de AC/DC o Led Zeppelin...