50 años de uno de los mejores discos de la historia del rock: Wish you were here de Pink Floyd

El 5 de junio de 1975 Roger Waters, David Gilmour, Nick Mason y Richard Wright estaban encerrados en el estudio intentando acabar el que iba a ser el nuevo disco de Pink Floyd. Y eso que era el día de la boda de Gilmour. Lo cierto es que no estaba siendo una tarea fácil: había que superar el exito del anterior, el descomunal “Dark Side of the Moon”. Y ya no contaban con Alan Parsons para producirles. Y la tensión entre Gilmour y Waters por el liderazgo de la banda era patente. Con portada de Storm Thorgerson, habitual de AC/DC o Led Zeppelin...
| etiquetas: 50 años , wish you were here , pink floyd
Lo que me jode es que no los voy a ver en directo (Para mi ya lo que hay es un grupo de versiones, no he llegado a tiempo)
Pero como bien dices, al césar lo que es del césar. Las cosas como son
#6 De la epoca Syd, me gusta mas "A sauceful of secrets". Eso si, Interstellar Overdrive es la primera gran canción del grupo.
Imprescindible, desde la portada, con todo el simbolismo, hasta la última nota.
Después cada uno tiene sus sumas, las mías son Beatles, Deep Purple, Led Zeppelin, la Creadence, y otra media docena más
Como tiene que sufrir esta gente viendo que se impone el reageton
