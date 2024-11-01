edición general
50 años de uno de los mejores discos de la historia del rock: Wish you were here de Pink Floyd

El 5 de junio de 1975 Roger Waters, David Gilmour, Nick Mason y Richard Wright estaban encerrados en el estudio intentando acabar el que iba a ser el nuevo disco de Pink Floyd. Y eso que era el día de la boda de Gilmour. Lo cierto es que no estaba siendo una tarea fácil: había que superar el exito del anterior, el descomunal “Dark Side of the Moon”. Y ya no contaban con Alan Parsons para producirles. Y la tensión entre Gilmour y Waters por el liderazgo de la banda era patente. Con portada de Storm Thorgerson, habitual de AC/DC o Led Zeppelin...

Magog #1 Magog
Discazo, sin duda, y mira que a mi Pink Floyd no... pero al cesar lo que es del cesar
cocolisto #3 cocolisto
#1 Estoy contigo pero la primera vez que oí ese disco fue una ruptura de lo que había oído.Y mira que escuchaba cosas de tangerim dream y similares que había que tener ganas,sobre todo porque rompían los patrones musicales.Otra época,claro.
Magog #13 Magog *
#3 Tangerine Dreams... la banda sonora de la mitad de los libros de ciencia ficción que me he leído, los conocí con el final de Risky Business y desde entonces.
Lo que me jode es que no los voy a ver en directo (Para mi ya lo que hay es un grupo de versiones, no he llegado a tiempo)
PaulDurden #7 PaulDurden
#1 Sí, soy "fan" de Pink Floyd no más que unas cuantas más que las que conoce todo el mundo.
Pero como bien dices, al césar lo que es del césar. Las cosas como son :-)
ewok #10 ewok
#1 Al cesar la música, queda el silencio.
#12 nexus5
#1 Pues a mi, de los 4 magnificos (DSOTM, WYH, Animals yThe wall), es el que menos me gusta. Es que la canción que da título al disco nunca me ha llegado. Have a Cigar y el mejor blues de la historia (Shine) si.

#6 De la epoca Syd, me gusta mas "A sauceful of secrets". Eso si, Interstellar Overdrive es la primera gran canción del grupo.
#2 guillersk
Uno de los mejores o el mejor?

Imprescindible, desde la portada, con todo el simbolismo, hasta la última nota.
Kantinero #9 Kantinero
Hay en cada generación unos cuantos que estan en otra dimensión, Pink Floyd sin duda

Después cada uno tiene sus sumas, las mías son Beatles, Deep Purple, Led Zeppelin, la Creadence, y otra media docena más

Como tiene que sufrir esta gente viendo que se impone el reageton
alfema #14 alfema
Curioso, en redes han sustituido las carátulas de las portadas por una descripción de la misma, dicen que puede haber novedades a raíz de este 50 aniversario.
eaglesight1 #4 eaglesight1
Es mejor "The dark side of the moon" y además el más vendido.
cocolisto #5 cocolisto
#4 aEsa es la gracia de tener gusto,que cada uno tiene el suyo {0x1f60a}
#11 albx
#5 Efectivamente. Para mí, Animals es lo mejor. Es un album coherente donde sus canciones son Borregos, Perros (represores a sueldo) y Cerdos (políticos y explotadores).
es.wikipedia.org/wiki/Animals_(álbum)
#6 soberao
#4 El primer disco, The Piper at the Gates of Dawn, con Syd Barret como autor de la mayoría de las letras también es uno de los mejores y es un clásico aunque mucha gente no sepa que es un disco de Pink Floyd. La canción "Shine On You Crazy Diamond" de este disco está dedicada a Syd Barret y también cuentan que Syd apareció unos días durante la grabación del disco y casi no lo reconocieron, siendo la última vez que la banda coincidió con él durante su vida.
cocolisto #8 cocolisto *
#6 Joe que tiempos, menudo temazo. Me he puesto a oírlo a raíz de tu reseña y sigue siendo impresionante.Hasta el video es una maravilla. Gracias.
