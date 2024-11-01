edición general
50 años de la nueva cocina vasca: la alargada influencia de un grupo revolucionario

Hace cincuenta años, cuando un grupo de jóvenes guipuzcoanos emprendió la renovación de la cocina vasca, no todo fueron parabienes, aunque el reconocimiento no tardó en llegar. Juan Mari Arzak y Pedro Subijana son los mayores exponentes de ese movimiento que se puso en marcha en 1976, en el que también participaron Ramón Roteta, Karlos Arguiñano y los fallecidos Luis Irizar y José Juan Castillo, entre otros, y en el que una única mujer, Tatus Fombellida, hija de cocineros, elevó la labor de la sala a otra categoría.

Es curioso, que siendo las mujeres las que siempre han estado en los fogones, sean los hombres los que le dan categoría y nombre a " la cocina".
