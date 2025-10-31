edición general
48 horas sin inteligencia artificial

Cuando decidí vivir sin inteligencia artificial durante 48 horas, supuse que afectaría algunas partes de mi rutina. Sabía que no podría ver documentales recomendados por Netflix ni leer correos electrónicos de mercadotecnia escritos por bots, por ejemplo. Con eso podía lidiar. Lo que no esperaba era que mi intento de evitar toda interacción con la IA y el aprendizaje automático afectaría casi todos los aspectos de mi vida: lo que comía, lo que vestía, cómo me desplazaba. Emprendí este experimento con el objetivo de comprobar de primera mano..

ingenierodepalillos #3 ingenierodepalillos *
#_1 Pedro apagó un interruptor ¿no?
No sabe ni por dónde le da el aire, compañero.
desastrecolosal #4 desastrecolosal
En un futuro no muy lejano, catastrofes como las de Valencia se evitarán gracias a tecnologías de A.I.

Millones de sensores lanzarán una respuesta automática y no dependeremos de politicuchos de medio pelo, funcionarios más preocupados por cenar que por hacer su trabajo y no molestar al jefe; y si todo falla siempre podremos culpar a los informáticos.
capitan__nemo #7 capitan__nemo
Por eso el momento skynet es tan peligroso. Y sin llegar tan lejos, si un pais controla la mayoria de la capacidad ia y te la corta porque a su hijodeputa dictador naranja le pica un huevo. Bueno, eso ocurre con el consorcio GAFAMOXT+ (google, apple, facebook, amazon, microsoft, openai, xtwitter, tiktok, ...) y todos los servicios que usamos, como la caida el otro dia de amazon aws. Pues te los pueden apagar como los f35 con el shutdown remoto. Y no solo la ia, la mayoria de servicios de internet.
Gry #6 Gry
El navegador no me dejaba ver el artículo así que le pedí a Gemini que me lo resumiera:

El artículo de The New York Times titulado "48 horas sin inteligencia artificial" narra un experimento personal llevado a cabo por el periodista A. J. Jacobs.
Resumen del artículo:
El periodista se propuso pasar dos días completos (48 horas) sin tener ningún contacto, ni siquiera indirecto, con la inteligencia artificial. Rápidamente descubrió la omnipresencia de la IA en su vida diaria,…   » ver todo el comentario
mikhailkalinin #2 mikhailkalinin
Su inteligencia natural es insuficiente para controlar una artificial.
Kmisetas #5 Kmisetas
Experimentos que no le importan a nadie con resultados inesperados.
alcama #1 alcama
Con Pedro Sánchez estuvimos 10 horas sin luz , así que si se lo propone puede teneros 48 sin IA ( o más)
