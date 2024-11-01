edición general
45 barcos civiles turcos zarpan del puerto de Hatay hacia la Franja de Gaza

45 barcos civiles turcos zarpan del puerto de Hatay hacia la Franja de Gaza  

Después de que Israel abordara los barcos de la Flotilla Global Sumud y arrestara a más de 400 activistas, al menos 45 barcos civiles turcos zarparon del puerto de Hatay Arsuz, cerca de la ciudad turca de Alexandretta, rumbo a la Franja de Gaza.

