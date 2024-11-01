45 barcos civiles turcos zarpan del puerto de Hatay hacia la Franja de Gaza  

Después de que Israel abordara los barcos de la Flotilla Global Sumud y arrestara a más de 400 activistas, al menos 45 barcos civiles turcos zarparon del puerto de Hatay Arsuz, cerca de la ciudad turca de Alexandretta, rumbo a la Franja de Gaza.
| etiquetas: barcos , turquia , franja de gaza
www.bha.net.tr/hataydan-sumud-filosuna-selam-konacik-limaninda-destek-
