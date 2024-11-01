40 videojuegos indies a los que no perder la pista este año

Descrito hace dos años, en su concepción, como “el E3 de los juegos indie”, The Triple-i Initiative ha vuelto este 2026 con una nueva edición que supone el pistoletazo de salida a los eventos de videojuegos con aroma veraniego. Una presentación de ritmo vertiginoso (40 juegos en 45 minutos) en la que algunas de las desarrolladoras más creativas del mundo han presentado sus próximos proyectos y dado a conocer toda clase de locuras que no podemos esperar a probar.