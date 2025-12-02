40 años de 'Regreso al futuro': ¿Quién no ha soñado con viajar en el tiempo como Marty y Doc?

"Un momento Doc, de qué estás hablando ¿Qué nos ocurre en el futuro? ¿Nos volvemos gilipollas o algo parecido?" (Marty Mcfly, 1985) ¿Quién no ha soñado con viajar en el tiempo en un DeLorean como Marty y Doc? Y es que la trilogía de Regreso al futuro (1985-1990) dirigida por Robert Zemeckis y protagonizada por Michael J. Fox y Christopher Lloyd hace tiempo que pasó a formar parte de la cultura popular. De hecho, es lo primero en que pesamos cuando mencionamos la frase "viajes en el tiempo"