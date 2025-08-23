40 años de la caravana de mujeres de Plan: "Veníamos contentas, a pasarlo bien"

Hace 40 años, el municipio de Plan en el Pirineo oscense recibía su primera caravana de mujeres. La idea la tuvieron los solteros del pueblo tras ver una tarde de invierno en la televisión del bar la película Caravana de mujeres, siguiendo su ejemplo consiguieron traer a un gran grupo de solteras para conocerlas y casarse con ellas. La razón es que en este municipio del valle de Chistau en 1985 la mayoría de sus 200 habitantes era hombres. Como en la película de William A. Wellman de 1951, donde un grupo de mujeres viaja desde Chicago hasta Ca