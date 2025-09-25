40 años del atentado del hotel Monbar de Baiona, la mayor masacre de los GAL

Cuatro personas fueron asesinadas y una quinta resultó herida. Años después dos de los autores materiales fueron condenados. Eran mercenarios de Marsella y declararon en el juicio que habían sido contratados por los servicios secretos españoles, aunque esa investigación fue archivada por falta de pruebas. Este jueves, 25 de septiembre, se conmemora el 40 aniversario del atentado del hotel Monbar de Baiona, conocido como uno de los más sangrientos realizados por los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación). Murieron cuatro personas y una quint
