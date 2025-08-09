4.234 conductores dan positivo en alcohol o drogas en una campaña de siete días de la Dirección General de Tráfico

La Guardia Civil de Tráfico ha realizado, entre el 14 y el 20 del pasado mes de julio, una campaña de vigilancia y control de consumo de alcohol y otras drogas en la conducción. En esos siete días se hizo la prueba de alcohol y drogas a 210.957 conductores, de los que 4.234 dieron positivo en el consumo de esas sustancias, el 2 %. Esta cifra supone que unos 600 conductores fueron detectados cada día al volante tras haber consumido alcohol y/o drogas, la inmensa mayoría de ellos (el 96 %) tras un control preventivo y el resto por infracciones
Otra forma de robar al ciudadano y encima criminalizarlo y estigmatizarlo pudiendo provocar que incluso pierda su trabajo, todo para que los puritanos de mierda (de izquierda y derecha) estén agusto fiscalizando la vida de los demás.
Lo mas injusto que existe es que vayas con tu familia en el coche y se te empotre de frente un tío puesto de lo que sea...
Si comparo las injusticias, es mucho menor que se castigue el consumo...
Insisto, mientras no haya test mejores, esto es lo menos malo para el conjunto de la sociedad.