4.234 conductores dan positivo en alcohol o drogas en una campaña de siete días de la Dirección General de Tráfico

La Guardia Civil de Tráfico ha realizado, entre el 14 y el 20 del pasado mes de julio, una campaña de vigilancia y control de consumo de alcohol y otras drogas en la conducción. En esos siete días se hizo la prueba de alcohol y drogas a 210.957 conductores, de los que 4.234 dieron positivo en el consumo de esas sustancias, el 2 %. Esta cifra supone que unos 600 conductores fueron detectados cada día al volante tras haber consumido alcohol y/o drogas, la inmensa mayoría de ellos (el 96 %) tras un control preventivo y el resto por infracciones