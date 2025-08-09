edición general
4.234 conductores dan positivo en alcohol o drogas en una campaña de siete días de la Dirección General de Tráfico

La Guardia Civil de Tráfico ha realizado, entre el 14 y el 20 del pasado mes de julio, una campaña de vigilancia y control de consumo de alcohol y otras drogas en la conducción. En esos siete días se hizo la prueba de alcohol y drogas a 210.957 conductores, de los que 4.234 dieron positivo en el consumo de esas sustancias, el 2 %. Esta cifra supone que unos 600 conductores fueron detectados cada día al volante tras haber consumido alcohol y/o drogas, la inmensa mayoría de ellos (el 96 %) tras un control preventivo y el resto por infracciones

| etiquetas: alcohol , drogas , conducción , dgt
8 comentarios
g3_g3 #2 g3_g3
Los test de drogas no detectan estar bajo los efectos de ellas, solo la presencia de metabolitos que pueden ser el resultado de lo que tomaste hace 1 semana.

Otra forma de robar al ciudadano y encima criminalizarlo y estigmatizarlo pudiendo provocar que incluso pierda su trabajo, todo para que los puritanos de mierda (de izquierda y derecha) estén agusto fiscalizando la vida de los demás.
victorjba #4 victorjba
#2 La ley dice que si das positivo, multa. No entra a valorar si estás o no bajo los efectos. Es igual que el alcohol, das positivo, multa, y si es mucho, delito. No vale decir "no, que a mi no me afecta". Das positivo, multa. Esas son las reglas. No te gusta, no te drogues, que hasta donde yo se las drogas no las venden en el super. Y si te drogas, a patita o en bus.
#5 yukatan
#4 En el alcohol, si das positivo es que estas bajo los efectos del mismo. En el resto de drogas esto no funciona así, por lo que puedes dar positivo por algo que tomaste dias antes y que ya no afecta a tus capacidades para conducir. A eso se refiere el compañero y si, a todas luces es completamente injusto.
victorjba #8 victorjba
#5 Ya, el "yo controlo" de toda la vida. Ya es casualidad que todos los que pillan en el test de drogas lo tomaran hace mínimo 15 días, ninguno se lo acaba de meter. Ya. La norma está bien clara. ¿No te sale de los huevos cumplirla? Palo. Punto. ¿Injusto? ¿Hay algún método mejor? Hasta donde yo se, no. Y me refiero a métodos objetivos, no que dependan del humor del guardia de turno.
dunachio #6 dunachio
#4 yo no me drogo, pero estaría en mi derecho de fumarme un canuto hoy en mi casa y mañana coger el coche sin que un mierda de drogotest de positivo, me quiten 6 puntos y me pongan 1.000€ de multa. Los test de alcohol tienen un baremo, unos valores mínimos, algo cuantificable, cosa que no tienen los de drogas, me drogo hoy y doy positivo dentro de una semana, y eso no puede ser.
#7 Sigo_intentandolo
#2 mientras no existan test mejores, esto es lo mejor para intentar reducir al máximo a la gente "puesta" al volante.

Lo mas injusto que existe es que vayas con tu familia en el coche y se te empotre de frente un tío puesto de lo que sea...

Si comparo las injusticias, es mucho menor que se castigue el consumo...


Insisto, mientras no haya test mejores, esto es lo menos malo para el conjunto de la sociedad.
Jointhouse_Blues #3 Jointhouse_Blues *
Hacen falta más controles los Domingos por la tarde. Cuando todos vuelven a sus casitas tras pasar el día con familiares o amigos comiendo y bebiendo. Conduciendo como auténticos subnormales baja los efectos del alcohol y la somnolencia que produce la comilona, jamás he visto tantas infracciones y pirulas al volante tan seguidas.
elGude #1 elGude
Luego porque ponen multas por esto.
