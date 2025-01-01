35 fotos antiguas poco comunes que revelan el pasado de la India de hace 50 a 100 años [ENG]  

Colección de 35 fotografías poco comunes de India hace 50-100 años. Capturan la arquitectura en evolución del país, templos espirituales, vibrante vida cotidiana y diversidad de personas que dieron forma a su historia. Muestran lugares emblemáticos en sus primeras etapas: la grandiosidad de la Puerta de la India en Bombay, las bulliciosas calles de Calcuta, majestuosos edificios gubernamentales de Delhi, ghats serenos y fortalezas históricas, Hyderabad y Chennai en una época en la que la vida transcurría a un ritmo más pausado.