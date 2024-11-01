Las 30 mejores herramientas de productividad para Linux en 2026

Linux lleva años siendo el sistema operativo de referencia para desarrolladores, administradores de sistemas y cualquiera que quiera control real sobre su entorno de trabajo. Pero más allá del terminal y los entornos de escritorio, hay un ecosistema de herramientas de productividad que transforma un sistema funcional en un entorno de trabajo realmente eficiente. Muchas de estas herramientas son completamente desconocidas para quienes vienen de Windows o macOS, y otras son multiplataforma pero brillan especialmente en Linux.