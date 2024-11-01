3 iglesias desconsagradas y a qué dedican ahora su espacio

De unas décadas a esta parte no son pocas las iglesias que, especialmente en Países Bajos, Alemania y Reino Unido, han sido desconsagradas. Las razones son variadas pero la fundamental, la razón de fondo, es la falta de fieles
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En Dublín más de una pinta me he tomado en The Church.
viajes.nationalgeographic.com.es/a/iglesia-asturias-que-alberga-pista-
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San Luis de los Franceses, una iglesia barroca preciosa del siglo XVII, se utiliza como espacio musical en la Bienal de Flamenco, exposiciones, etc.
Santa Lucía, del siglo XIV, ahora es el Centro de Investigación de las Artes Escénicas de Sevilla.
Además hay varios conventos que son espacios expositivos y artísticos. El propio museo de Bellas Artes lo es.
Allí primero montaron el ordenador antes de darse cuenta. Tuvo que venir un sacerdote de emergencia a desconsagrarla.