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3 iglesias desconsagradas y a qué dedican ahora su espacio

3 iglesias desconsagradas y a qué dedican ahora su espacio

De unas décadas a esta parte no son pocas las iglesias que, especialmente en Países Bajos, Alemania y Reino Unido, han sido desconsagradas. Las razones son variadas pero la fundamental, la razón de fondo, es la falta de fieles

| etiquetas: iglesias , desconsagradas , falta de fieles , europa
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8 comentarios
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wildseven23 #1 wildseven23
Soy ateo, pero me encanta el arte sacro. Y me parece estupendo.

En Dublín más de una pinta me he tomado en The Church.
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#2 marcotolo
y no mencionan esta que tenemos aqui los de la sexta, curioso....
viajes.nationalgeographic.com.es/a/iglesia-asturias-que-alberga-pista-
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Supercinexin #3 Supercinexin
En Países Bajos, por algún extraño motivo, un par de veces estuve en este bar de Utrecht que luego conocían montones de amigos y demás en España: restaurantguru.com/Olivier-Utrecht Fue hace muchos años, pero al menos lo que dicen en la web esa de restaurant guru es cierto, servían bien y los precios eran muy correctos.
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FlautaDeCaña #4 FlautaDeCaña
En Morella (Castellón) usan una como centro de salud

Centro de Salud de Morella share.google/CO3T9Hv60sOQqdRUs
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Milmariposas #5 Milmariposas
En Italia, alguna que otra he visto en portales inmobiliarios. :shit:
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Mark_ #8 Mark_
En Sevilla hay al menos dos:

San Luis de los Franceses, una iglesia barroca preciosa del siglo XVII, se utiliza como espacio musical en la Bienal de Flamenco, exposiciones, etc.

Santa Lucía, del siglo XIV, ahora es el Centro de Investigación de las Artes Escénicas de Sevilla.

Además hay varios conventos que son espacios expositivos y artísticos. El propio museo de Bellas Artes lo es.
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zhensydow #6 zhensydow
Falta la iglesia donde esta el supercomputador del BSC.

Allí primero montaron el ordenador antes de darse cuenta. Tuvo que venir un sacerdote de emergencia a desconsagrarla.
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D303 #7 D303
Sala Jerusalen en Valencia y Spirito en Bruselas (en las dos he estado)
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menéame