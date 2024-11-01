2wai: Qué es y cómo funciona la polémica app con IA

La inteligencia artificial avanza a un ritmo acelerado, y con ella surgen aplicaciones que no solo sorprenden por su tecnología, sino que también generan debate. 2wai es una de esas apps. 2wai es una aplicación de inteligencia artificial que permite crear y conversar con avatares digitales hiperrealistas, conocidos como HoloAvatars. Estos avatares pueden replicar la apariencia, la voz y la forma de comunicarse de una persona a partir de material audiovisual como videos, audios y textos.