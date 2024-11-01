25 años de Tourettes Guy: edición completa y oficial, remasterizada, con escenas eliminadas y material nuevo  

El primer vídeo de Tourettes Guy se compartió el día de Navidad del año 2000. Y para celebrar 25 años de Tourettes Guy, queríamos ofrecer a los fans algo especial. Este vídeo incluye TODO el material oficial existente de Tourettes Guy desde los años 2000 hasta 2025, en mejor calidad (incluidos todos los clips que fueron retirados), y el final del vídeo contiene material completamente nuevo e inédito. Tanto si acabas de descubrir a Tourettes Guy como si llevas años viéndolo y citándolo, este es el vídeo definitivo de Tourettes Guy.