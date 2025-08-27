edición general
21 preguntas sobre la afirmación de que Irán organizó atentados antisemitas en Australia

Está en marcha una campaña que prepara el terreno al nuevo ataque israelí contra Irán que arrastre a Estados Unidos que anuncian diversos especialistas. Se trataría de organizar esa nueva guerra antes de que Teherán logre recomponer su capacidad misilística y de defensa antiaérea, presumiblemente bastante mermada en la guerra de doce días de junio, y también antes de que nos acerquemos demasiado a las elecciones midterm de Estados Unidos, periodo delicado que complicaría la implicación de la administración Trump en tal criminal aventura.

