21 preguntas sobre la afirmación de que Irán organizó atentados antisemitas en Australia

Está en marcha una campaña que prepara el terreno al nuevo ataque israelí contra Irán que arrastre a Estados Unidos que anuncian diversos especialistas. Se trataría de organizar esa nueva guerra antes de que Teherán logre recomponer su capacidad misilística y de defensa antiaérea, presumiblemente bastante mermada en la guerra de doce días de junio, y también antes de que nos acerquemos demasiado a las elecciones midterm de Estados Unidos, periodo delicado que complicaría la implicación de la administración Trump en tal criminal aventura.
| etiquetas: usa , irán , israel , geopolítica , belicismo