En 2025 ya se prevé un aumento de las muertes por violencia extremista: Exclusiva (Eng)

Desde que la ADL empezó a hacer un seguimiento de las muertes de extremistas en 2008 en EEUU, la mayoría de esos asesinatos han sido cometidos por extremistas de extrema derecha, como supremacistas blancos y neonazis. Los investigadores que hacen un seguimiento de los grupos extremistas afirman que es demasiado pronto para saber si en 2025 se producirá un resurgimiento de los grupos de extrema derecha que suelen engendrar extremistas violentos.