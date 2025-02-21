edición general
En 2025 ya se prevé un aumento de las muertes por violencia extremista: Exclusiva (Eng)

Desde que la ADL empezó a hacer un seguimiento de las muertes de extremistas en 2008 en EEUU, la mayoría de esos asesinatos han sido cometidos por extremistas de extrema derecha, como supremacistas blancos y neonazis. Los investigadores que hacen un seguimiento de los grupos extremistas afirman que es demasiado pronto para saber si en 2025 se producirá un resurgimiento de los grupos de extrema derecha que suelen engendrar extremistas violentos.

Jointhouse_Blues #3 Jointhouse_Blues
Cierto sector de la política financiado por el capital, lleva años incitando a ello. Es lo que buscaban.
DarthAcan #1 DarthAcan
Para evitarlo sería buena idea acabar a tiros con los derechistas que apuestan por el diálogo y el debate.
Magog #2 Magog
Entiendo que matar a los de los suyos es para intentar crear un mártir
