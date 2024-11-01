2024 fue el año más caluroso registrado, posiblemente más caluroso que cualquier otro en los últimos 125.000 años

A principios de 2025, la Organización Meteorológica Mundial confirmó que 2024 fue el año más caluroso jamás registrado. Probablemente más cálido que el pico del último interglacial, hace unos 125.000 años. Los crecientes niveles de gases de efecto invernadero siguen siendo la fuerza motriz de esta escalada. el ganado rumiante y el consumo de carne per cápita están en máximos históricos (datos de 2023). La población humana y la de rumiantes aumentan en aproximadamente 1,3 millones y 0,5 millones de individuos por semana, respectivamente.