2024 fue el año más caluroso registrado, posiblemente más caluroso que cualquier otro en los últimos 125.000 años

A principios de 2025, la Organización Meteorológica Mundial confirmó que 2024 fue el año más caluroso jamás registrado. Probablemente más cálido que el pico del último interglacial, hace unos 125.000 años. Los crecientes niveles de gases de efecto invernadero siguen siendo la fuerza motriz de esta escalada. el ganado rumiante y el consumo de carne per cápita están en máximos históricos (datos de 2023). La población humana y la de rumiantes aumentan en aproximadamente 1,3 millones y 0,5 millones de individuos por semana, respectivamente.

Sr.No
Tranquis, ha sido el más fresquito de los que nos quedan por delante.
obmultimedia
No se podia estar ni a la sombra en Barcelona capital, que mal verano pasé.
alfon_sico
#1 hoy, 2 de noviembre de 2025, he salido a las 10:00 en manga corta a la calle y casi buscando la sombra
Maelstrom
La Sensia ha hablado.
