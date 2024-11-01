2000 agentes federales se despliegan en Minneapolis para una redada migratoria y una investigación por fraude. (Eng)

El gobierno de EE. UU. ha comenzado el despliegue de aproximadamente 2 000 agentes federales, incluyendo cientos de agentes de ICE, en el área de Minneapolis para una operación de control migratorio y de investigación de posible fraude, marcando una de las mayores movilizaciones recientes del Departamento de Seguridad Nacional en una ciudad.
| etiquetas: ice , migración , inmigración , trump , mineápolis
www.theguardian.com/us-news/2026/jan/05/ice-hilton-minneapolis
Dicho esto, el tema se centra básicamente en una gran comunidad de somalíes establecidos en el estado que "parece ser" han defraudado cientos de miles de dólares en ayudas a unas guarderías y sus infraestructuras.
Que no sé yo si será trumpropaganda (por lo que vociferó hace unos días acerca de lo "apestosos" que resultaban este colectivo. A ver en qué queda todo este follón.