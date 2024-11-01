edición general
El 20% de los recién casados en Corea del Sur son 'falsos solteros': retrasan el registro matrimonial porque para adquirir una vivienda es rentable estar soltero [EN]

El problema radica en la estructura de sanciones que enfrentan los coreanos al contraer matrimonio. Quienes tienen un salario anual inferior a 60 millones de wones pueden utilizar productos financieros de pólizas durante la soltería, pero después del matrimonio, los ingresos combinados de la pareja deben ser de 85 millones de wones o menos. Dado que las evaluaciones se basan en los ingresos combinados de la pareja, los préstamos hipotecarios se vuelven menos favorables después del matrimonio.

1 comentarios
#1 lordban
Si ni premiar el matrimonio hacen bien no me extraña que tengan de las fertilidades más bajas del mundo.
