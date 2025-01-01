edición general
23 meneos
41 clics
20 años de política de Feijóo con el fuego: de la foto falsa de la Nasa a las "muertes del bipartito" y las "tramas incendiarias"

20 años de política de Feijóo con el fuego: de la foto falsa de la Nasa a las "muertes del bipartito" y las "tramas incendiarias"

El líder del PP pasó de manipular cifras de hectáreas quemadas y fotografiarse con manguera, náuticos y camisa cuando era oposición a, tras llegar a la Xunta, esquivar su responsabilidad culpando de arrasar el monte a una supuesta "mafia terrorista" cuya existencia nunca se pudo demostrar.

| etiquetas: 20 , años , política , feijóo , fuego , foto , falsa , muertes , bipartito
19 4 0 K 276 actualidad
4 comentarios
19 4 0 K 276 actualidad
Asimismov #1 Asimismov
No somos más gilipollas porque no somos más.
Después de como Feijóo dejó Galicia ¿estamos dispuestos a que deje igual el resto de la península?
3 K 50
OCLuis #2 OCLuis
#1 A la mitad de los españoles les da igual como deje el resto de la península. Lo importante es que no haya un "rogelio" en la moncloa para que los suyos puedan hacer negocio con españa, sus empresas, sus recursos, sus incendios, sus residencias, etc...
1 K 25
Dene #4 Dene
#2 y los malditos catalanes indepes, no te olvides!! a por ellos!!
0 K 12
#3 tierramar *
LOs españoles no somos tan tontos, el PPSOE a medida que pierden voto nacional atraen a la inmigración. : PP-VOX están atrayendo el voto latino, Ayudo gano gracias al voto latino. Mazon frente a la perdida del voto por la DANA acaba de nombrar: a una embajadora venezolana como delegada para la Hispanidad y la Libertad
que será el punto de encuentro para las personas procedentes de otros países, o sea va a facilitar con recursos públicos (nuestros impuestos) la llegada de inmigrantes latinos a…   » ver todo el comentario
0 K 14

menéame