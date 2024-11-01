En 1982, un chiste de física que salió mal provocó la invención del emoticón (ENG)

19 septiembre 1982, Scott Fahlman, profesor asistente en informática de la Universidad Carnegie Mellon, publicó un mensaje en el software del tablón de anuncios de la universidad que definiría la forma en que las personas se comunican en línea. Su propuesta: usar :-) y :-( como marcadores para distinguir los chistes de los comentarios serios, lo que más tarde se llamaría el emoticón de la cara sonriente , la historia completa revela algo más interesante que un momento de genialidad solitario.