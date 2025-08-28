edición general
190 afectados por salmonelosis en un hotel de La Manga

Originado en las cocinas del Hotel Cavanna de La Manga.

candonga1
Murcia, que cagona eres.

ochoceros
#4 Es que para infectar a 190 personas necesitas muchos kilos de comida en mal estado. Le manda cojones la que han liado en esa cocina, imposible no haber sido conscientes de lo que estaban haciendo.
Leon_Bocanegra
Por cierto, la foto del hospital de Cartagena que han puesto es de el Rosell, el hospital viejo. Que aunque está en uso no recibió pacientes de ese hotel, vinieron al hospital Santa Lucía.
ochoceros
#2 Cuando pusiste esto pensé que serían unas decenas, 20-30. Pero casi 200 personas es una barbaridad. Poca variedad en la carta/menú de ese hotel :-P
Leon_Bocanegra
#3 ese día vinieron al hospital más de 30 y más de 40 personas y nos dijeron que la mayoría fue atendida allí mismo. Así que era evidente que esto iba a ser gordo.
pelagito
No han tardado mucho en dar el nombre del sitio.

En Córdoba no hace mucho hubo una intoxicación por montaditos de pringá. Hubo una fallecida pero no se ha demostrado que fuera por intoxicación.

¿Que ocurrió con el negocio y propietarios? Nada
