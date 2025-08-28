·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6060
clics
Fotos inquietantes de Rosemary Kennedy antes y después de la lobotomía (ENG)
6289
clics
Impactante vídeo muestra a policías tranquilos manejando la situación sin violencia (Eng)
6005
clics
Comparación y evolución del tamaño de los submarinos por pais
4914
clics
Boicot a la Vuelta
6021
clics
Los monstruos mitológicos de la Península Ibérica (2023)
más votadas
445
Moreno Bonilla veta carreras de futuro en la pública y las deja solo para quienes paguen 46.000 euros en la privada
468
Ayuso gasta millones en artistas mientras Madrid sufre recortes: la Semana de la Hispanidad más cara de la historia
540
Pep Guardiola pagó la reparación del barco de Open Arms de su bolsillo
329
Abraham Fernández Sánchez: desvelamos la identidad del tercer ultraderechista que agredió al periodista de Canal Red, Román Cuesta
294
El Gobierno alemán anticipa "dolorosos" recortes en parte de las prestaciones sociales
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
7
meneos
31
clics
190 afectados por salmonelosis en un hotel de La Manga
Originado en las cocinas del Hotel Cavanna de La Manga.
|
etiquetas
:
salmonelosis
,
cartagena
6
1
0
K
70
actualidad
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
6
1
0
K
70
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
candonga1
Murcia, que cagona eres.
1
K
23
#5
ochoceros
#4
Es que para infectar a 190 personas necesitas muchos kilos de comida en mal estado. Le manda cojones la que han liado en esa cocina, imposible no haber sido conscientes de lo que estaban haciendo.
0
K
12
#6
Leon_Bocanegra
*
Por cierto, la foto del hospital de Cartagena que han puesto es de el Rosell, el hospital viejo. Que aunque está en uso no recibió pacientes de ese hotel, vinieron al hospital Santa Lucía.
0
K
11
#2
Leon_Bocanegra
Relacionada
www.meneame.net/m/actualidad/menos-30-afectados-intoxicacion-alimentar
0
K
11
#3
ochoceros
#2
Cuando pusiste
esto
pensé que serían unas decenas, 20-30. Pero casi 200 personas es una barbaridad. Poca variedad en la carta/menú de ese hotel
0
K
12
#4
Leon_Bocanegra
#3
ese día vinieron al hospital más de 30 y más de 40 personas y nos dijeron que la mayoría fue atendida allí mismo. Así que era evidente que esto iba a ser gordo.
0
K
11
#7
pelagito
No han tardado mucho en dar el nombre del sitio.
En Córdoba no hace mucho hubo una intoxicación por montaditos de pringá. Hubo una fallecida pero no se ha demostrado que fuera por intoxicación.
¿Que ocurrió con el negocio y propietarios? Nada
0
K
10
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
En Córdoba no hace mucho hubo una intoxicación por montaditos de pringá. Hubo una fallecida pero no se ha demostrado que fuera por intoxicación.
¿Que ocurrió con el negocio y propietarios? Nada