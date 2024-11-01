edición general
4 meneos
15 clics
En 1849, el Imperio Austrohúngaro bombardeó Venecia con globos: el primer ataque de "drones" de la historia

En 1849, el Imperio Austrohúngaro bombardeó Venecia con globos: el primer ataque de "drones" de la historia

A mediados del siglo XIX, la Italia actual no existía. Los territorios estaban fragmentados en una serie de reinos, pero en el marco de las revoluciones liberales de 1848, algunos de esos reinos intentaron independizarse del control del Imperio austriaco. Ese mismo año, Venecia se rebeló y se autoproclamó como la ‘República de San Marco’. Era un símbolo de la resistencia ante el dominio austriaco y, evidentemente, el Imperio no lo iba a dejar pasar.

| etiquetas: imperio austrohúngaro , drones , venecia , ataque
3 1 0 K 43 cultura
1 comentarios
3 1 0 K 43 cultura
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Está de moda entre la gilipollería internacional llamar drone a cualquier cosa no tripulada.

Cualquier día nos hablan del asedio de Numancia y de los drones que lanzaban los romanos con las ballistas.
1 K 26

menéame