En 1849, el Imperio Austrohúngaro bombardeó Venecia con globos: el primer ataque de "drones" de la historia

A mediados del siglo XIX, la Italia actual no existía. Los territorios estaban fragmentados en una serie de reinos, pero en el marco de las revoluciones liberales de 1848, algunos de esos reinos intentaron independizarse del control del Imperio austriaco. Ese mismo año, Venecia se rebeló y se autoproclamó como la ‘República de San Marco’. Era un símbolo de la resistencia ante el dominio austriaco y, evidentemente, el Imperio no lo iba a dejar pasar.