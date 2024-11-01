·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Ripio
¡Madre mía"
¡Los marcianos están reactivando las naves por control remoto!
0
K
20
#1
Mesopotámico
*
proyecto blue beam de manual por parte de eeuu
"Los eventos ufológicos son producciones parusías elaboradas por grupos de poder como el Gobierno de los Estados Unidos o la NASA[3][4] y que tendrían como objetivo el control social mediante la histeria colectiva y la incertidumbre"
0
K
10
#3
rafaLin
Pruebas nucleares
0
K
10
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
¡Los marcianos están reactivando las naves por control remoto!
"Los eventos ufológicos son producciones parusías elaboradas por grupos de poder como el Gobierno de los Estados Unidos o la NASA[3][4] y que tendrían como objetivo el control social mediante la histeria colectiva y la incertidumbre"