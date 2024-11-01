edición general
Ripio #2 Ripio
¡Madre mía"
¡Los marcianos están reactivando las naves por control remoto!
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Mesopotámico #1 Mesopotámico *
proyecto blue beam de manual por parte de eeuu
"Los eventos ufológicos son producciones parusías elaboradas por grupos de poder como el Gobierno de los Estados Unidos o la NASA[3][4] y que tendrían como objetivo el control social mediante la histeria colectiva y la incertidumbre"
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rafaLin #3 rafaLin
Pruebas nucleares
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menéame