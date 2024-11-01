17 de diciembre de 1951: Se presenta ante las Naciones Unidas la petición “Acusamos de genocidio” [Eng]  

El 17 de diciembre de 1951, Paul Robeson y William Patterson presentaron una petición del Congreso de Derechos Civiles (CRC) ante las Naciones Unidas. Titulada « Acusamos de genocidio: el crimen del gobierno contra el pueblo negro », la petición fue firmada por casi 100 intelectuales y activistas estadounidenses. Robeson encabezó una delegación que presentó el documento en la sede de la ONU en Nueva York, mientras que el secretario del CRC, Patterson, lo entregó en una reunión de la ONU en París. WEB Du Bois tenía previsto acompañar a Patterson