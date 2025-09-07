·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10664
clics
Momento en que Vito Quiles se da cuenta de que su padre fue inmigrante
8617
clics
Discusión con la fachosfera sobre la resistencia armada palestina (acaba con cita a mis superiores)
4345
clics
"Wonderwall" y la letra de Camilo Sesto "Morir de amor", encajando a la perfección como si esa letra estuviera hecha para esa melodía, CAMILOASIS
4372
clics
La bici de Benjamín
4164
clics
China se mofa de EEUU tras exhibir su brutal poderío militar: "Si el Pentágono pidiera pizza y misiles DF-61, los DF-61 llegarían primero"
más votadas
439
Discusión con la fachosfera sobre la resistencia armada palestina (acaba con cita a mis superiores)
367
Según la DEA el 0% de la cocaína incautada en EE.UU. proviene de Venezuela
569
Eslovenia se planta ante la presencia de Israel en Eurovisión y marca el camino para aplicar sanciones similares a las de Rusia
346
Identificado el cuarto integrante del comando ultra que atentó contra el periodista de Diario Red
330
Veterano estadounidense rompe el silencio sobre los crímenes de guerra israelíes [ENG]
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
3
meneos
10
clics
150 muertes por calor en las Rías Baixas
Agosto fue el mes más extremo con 82 fallecimientos por altas temperaturas, dos al día
|
etiquetas
:
rías
,
baixas
,
muertes
,
calor
,
extremo
2
1
0
K
45
politica
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
1
0
K
45
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
vicus.
*
La Coz de Malicia puede sacar estas cositas que tiene el calor extremo producido por el calentamiento global, cambio climático, porque en Galicia la VOXemia negacionista no está en el gobierno porque no tiene fuerza suficiente, que sino mandarían callar
0
K
20
#2
R2dC
#1
Ayer tenían en el oeste de Asturias al pelotón corriendo con 37 grados
0
K
12
#3
Katos
Hay que revisar lo de la muertes por calor. Porque es un cachondeo.
0
K
7
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente