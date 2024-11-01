142 años del sonido más fuerte del mundo

El 27 de agosto de 1883, el volcán Krakatoa tembló con una fuerza devastadora. Su brutal erupción hizo desaparecer casi por completo la isla de Rakaya, en Indonesia, y le costó la vida a más de 36.000 personas. Algunas murieron directamente por la erupción, que provocó el colapso de la caldera del volcán.
Mas en concreto, a 100 kilometros el sonido alcanzo 170 decibelios, bastante mas que un escopetazo al lado tuya, por ejemplo.