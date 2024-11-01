edición general
142 años del sonido más fuerte del mundo

El 27 de agosto de 1883, el volcán Krakatoa tembló con una fuerza devastadora. Su brutal erupción hizo desaparecer casi por completo la isla de Rakaya, en Indonesia, y le costó la vida a más de 36.000 personas. Algunas murieron directamente por la erupción, que provocó el colapso de la caldera del volcán.

Hay "estimaciones" que hablan de más de 300 db, lo que es absurdo porque el máximo en la atmósfera es de 194 db. (Más allá se crea un vacío y por tanto no hay sonido).
mira que no tener un medidor de decibelios (sonómetro) en Indonesia en 1883...
Había barógrafos y con ellos se calcula la presión sonora en dB SPL
Recuerdo haber leido que causo daños en los timpanos a habitantes de islas a 50 kilometros, nada mas y nada menos, asi como algunos ingleses que pasaban en barco por la zona quedaron sordos.

Mas en concreto, a 100 kilometros el sonido alcanzo 170 decibelios, bastante mas que un escopetazo al lado tuya, por ejemplo.
En el cole teníamos un libro de ciencias naturales que se llamaba Krakatoa.
